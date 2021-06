600 Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet, 300 alleine vor der Kaiserrast: Am Pfingstsonntag wurde Stockerau zum Hotspot der Roadrunner-Szene. Schon am Samstagabend hatte bei der Raststation ein Treffen mit 500 Fahrzeugen stattgefunden, laut Erhebungen der Polizei war dieses ursprünglich in Wien geplant und wurde aufgrund von Kontrollen der Wiener Polizei nach Stockerau verlegt. Am Sonntag wurde abermals Stockerau als Treffpunkt ausgewählt; diesmal waren 13 Polizeistreifen der Landespolizeidirek- tion NÖ im Einsatz, Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien führten außerdem an der Wiener Stadtgrenze Lärmmessungen durch.

Verboten sind Treffen wie diese nicht, wie LPD-Sprecher Johann Baumschlager bestätigt. Jedoch stehen Gesetzesübertretungen dabei an der Tagesordnung: In Stockerau wurden zwölf Organstrafverfügungen ausgestellt sowie 59 Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde erstattet, auch aufgrund der Nichteinhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen. Es kam zu den üblichen Übertretungen – vorsätzliche Fehlzündungen, Driften, Reifenquietschen –, jedoch zu keinen sicherheits- oder kriminalpolizeilich relevanten Sachverhalten. Weiters werden zehn besondere Überprüfungen nach dem Kraftfahrgesetz bei der Landesregierung NÖ angeregt. „Wir beobachten die Szene sehr genau“, so Baumschlager.

„Wir sind hier als Betreiber in der Zwickmühle und wollen uns nicht zu den Bösen machen lassen.“ Gerald Kaiser, Kaiserrast

Die Treffen werden über Social-Media-Kanäle organisiert und finden in Wien, NÖ und Oberösterreich statt. Die letzte große Zusammenkunft war am vergangenen Wochenende auf einer Autobahnraststätte an der A2 im Bezirk Mödling. „In Stockerau haben wir kontrolliert, als Resultat ist die Szene weitergezogen“, kennt Baumschlager das Katz-und-Maus-Spiel.

Bei der Stadtgemeinde sind indes keine Beschwerden eingelangt. Ein Einzelfall waren sie aber dennoch nicht, so die Wahrnehmung des Umweltstadtrats Dietmar Pfeiler (Grüne), der auch die Polizei darüber informierte: „Diese Treffen bei der Kaiserrast haben sich über mehrere Wochen aufgebaut und fanden auch unter der Woche statt. Ich habe lange gewartet, bis ich mich an die Polizei gewandt habe“, wollte er nicht vorschnell handeln.

Am 10. Mai, einem Montag, nachdem über eine Stunde Motoren gedröhnt und geheult hätten, hat er gegen 23 Uhr zum Hörer gegriffen. „Es gibt ein Recht auf Ruhe“, begründet Pfeiler. Und er nimmt auch die Betreiber der Kaiserrast in die Pflicht: „Es braucht schon auch jemanden, der solche Treffen vor seiner Haustüre duldet.“

Diesen Vorwurf will sich Gerald Kaiser, Mitbegründer und Miteigentümer der Kaiserrast, nicht gefallen lassen: „Wir sind hier als Betreiber in der Zwickmühle und wollen uns nicht zu den Bösen machen lassen.“ Die Tunertreffen haben mit der Corona-Krise begonnen, meist treffen sich nur wenige Jugendliche am Parkplatz. „Das sehe ich auch nicht negativ. Die meisten sind sehr vernünftig und stecken viel Geld in ihr Auto, damit beleben sie ja auch die Wirtschaft“, hat Kaiser Verständnis.

Nur ein paar Einzelne würden für Probleme sorgen, was natürlich auch nicht im Sinne der Hotelbetreiber sei und bereits zu Schäden auf der Anlage geführt habe. „Aber was sollen wir machen? Deswegen den Parkplatz sperren? Das geht bei einer Raststation nicht. Und wenn wir wegen Besitzstörung klagen, müssten wir das bei jedem, der den Parkplatz beispielsweise für einen Au-Besuch nutzt, durchziehen.“

Zu Pfingsten sei die Zahl der Fahrer jedenfalls explodiert. Die Kaisers wurden nicht vorab informiert, sie verfolgen ebenso wie die Polizei die Meldungen auf Facebook und Co. „Ich kann mir vorstellen, dass solche großen Treffen auch in Zukunft bei uns möglich wären, allerdings das nächste Mal mit einer besseren Organisation“, so Kaiser. Große Einnahmen erwartet er sich dadurch nicht, „aber es ist besser, die Jugendlichen treffen sich bei uns, als sie rasen über die A22.“