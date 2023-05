75 Jahre Moll-Motor: „Ein sehr hohes Alter für eine solche Firma“

Gerald Moll kann sich noch an die bescheidenen Anfänge der Firma seines Vaters Norbert erinnern, als er in den 1950er-Jahren beim Lackieren der Elektromotoren half. Damals war noch nicht klar, dass er die Unternehmensnachfolge antreten wird. Sein Bruder Werner wurde darauf vorbereitet, er verunglückte aber beim Bergsteigen tödlich.

Und der Vater sagte zum zweiten Sohn nach dessen Abschluss des Gymnasiums Stockerau: „Um 6 Uhr früh bist du bei mir in der Firma.“ Gerald Moll legte dann tatsächlich sein berufliches Ziel - er wollte Naturgeschichte und Turnen unterrichten - ad acta. „Mit einem Lehrergehalt hätte ich mein Erbe, nämlich das Schlössl in Stockerau, sicher nicht erhalten können“, erzählte er bei der Jubiläumsfeier. Familie, Firmen-Mitarbeiter und Ehrengäste waren beim Heurigen Holzer in Leobendorf geladen.

Die GesmbH liefert Elektromotoren an Industrie und Gewerbe, aber auch Getriebemotoren an Kulturbetriebe wie das LG Arts Center in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, wo spezielle Theaterbremsen verbaut wurden. Moll-Motor produziert außerdem seit 20 Jahren die „Zapfis“: Zapfwellenaggregate sind Notstromgeneratoren, die mit dem Traktor angetrieben werden.

Als Familienunternehmen fühlt man sich den Mitarbeitern, die man persönlich kennt, verpflichtet Gerald Moll

Norbert Moll gründete 1948 die Moll-Motor Gmbh für mechatronische Antriebstechnik, schon sein Vater Alphons hat landwirtschaftliche Maschinen hergestellt. Das Schlössl in der Donaustraße, ein Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert, war der erste Unternehmenssitz - und zugleich war es der Wohnsitz der Familie. Firma und Familie waren stets eng verbunden. Nicht nur, weil bis heute mit Gerulf Moll - Sohn von Gerald Moll - die Familie in der Geschäftsführung vertreten ist.

Die Mitarbeiterbindung ist für Gerald Moll eines der Erfolgsfaktoren, warum die Firma bis heute Bestand hat. „Als Familienunternehmen fühlt man sich den Mitarbeitern, die man persönlich kennt, verpflichtet“, betont Gerald Moll. Der Seniorchef hat sich mittlerweile zurückgezogen, ist aber nach wie vor im Betrieb anzutreffen, der 1995 an den jetzigen Standort in der Industriestraße übersiedelt ist.

Seit 2022 ist Gernot Schandl zweiter Geschäftsführer

Dass sich die Arbeitnehmer tatsächlich wohlfühlen, zeigt sich an einem Umstand: „Mehr als die Hälfte der Leute, die heute mit uns feiern, waren schon vor mir in der Firma“, sagt Gernot Schandl, der seit 2013 in der Firma arbeitet und seit 2022 zweiter Geschäftsführer ist. „Ich bin eigentlich noch ein Jungspund.“ Längstdienender Mitarbeiter ist Hannes Lehner, der seit über 40 Jahren der Firma die Treue hält.

„Treue und Einsatzbereitschaft, darauf fußt der Erfolg unseres Unternehmens“, führt Gerald Moll aus. Glück gehöre dazu, „dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trifft und dass ich meine Frau kennengelernt habe.“ Dagmar Moll hat abends die Buchhaltung geführt und „ist zu allen meinen Entscheidungen gestanden“, streicht er besonders hervor. „Was sie geleistet hat, ist bewundernswert.“

Export: „Das hat sich als Erfolgsgeschichte erwiesen“

100 Mitarbeiter umfasst der Betrieb, 2022 wurde ein Umsatz von 32 Millionen Euro erwirtschaft. 2008, nachdem Geschäftsführer Gerulf Moll 2007 in die Firma einstiegen ist, erlebte er wegen der Wirtschaftskrise einen großen Auftragseinbruch. Aber er startete die Exporttätigkeit: „Das hat sich als Erfolgsgeschichte erwiesen“, erzählt er. „Und ich habe weitere Pläne“, ist er enthusiastisch, ohne aber Details zu verraten.

Schandl war fünf Jahre lang als Exportleiter, bevor er Geschäftsführer wurde, - und er habe ohne einschlägige Ausbildung die Chance bekommen, in der Firma Fuß zu fassen. Moll-Motors biete „erste Chancen“ für einen Job nach der Schule, „zweite Chancen für Quereinsteiger“ und „neue Chance für langjährige Mitarbeiter, wenn sie ein neues Aufgabenfeld bekommen“, erklärt er. „Wir alle sind zusammen Moll-Motor und wir können sehr stolz auf uns sein.“ Und Gerald Moll kann „ruhig in die Zukunft schauen“, wie er erklärte.

75 Jahre ist ein sehr hohes Alter für eine Firma in dieser nicht einfachen Branche mit einer weltweiten Konkurrenz Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer

Für Bürgermeisterin Andrea Völkl ist Moll-Motors „eine ganz wichtige Firma“ für Stockerau: „Und ja, ihr gehört's zu den Großen dazu.“ Die Firma habe es über Jahrzehnte geschafft, ein Familienunternehmen zu bleiben: „Es ist eine Sozialpartnerschaft, man sorgt auch füreinander und schaut auf den anderen.“ Über 100 Lehrlinge seien innerhalb des Betriebes ausgebildet worden. Und die Familie beteilige sich am Leben der Stadt, in der Politik und im Vereinsleben.

Wirtschaftskammer-Vizepräsident Christian Moser übergibt eine Auszeichnung zum Jubiläum und erinnert daran, dass die Familie sich sehr darum bemüht, dass das Gasthaus in der Stockerauer Au weiterbetrieben wird. „75 Jahre ist ein sehr hohes Alter für eine Firma in dieser nicht einfachen Branche mit einer weltweiten Konkurrenz und billigen Mitarbeitern“, erklärt er. „Aber ihr setzt auf die eigenen Ausbildung - und das ist ein echter Schlüsselfaktor.“ Moll-Motor lasse sich gern Neues einfallen und blicke auch über den österreichischen Tellerrand.

Die Feier hielt Moll-Motors bewusst im Heurigenlokal der Familie Holzer ab: Gerulf Moll erklärte, dass dank seiner Mutter 50 Prozent seiner DNA aus Leobendorf stamme. Und er nimmt die Burg Kreuzenstein als Vorbild, die vor mehr als 100 Jahren wiederaufgebaut wurde. Denn: Das 100-jährige Firmenjubiläum strebe er auf alle Fälle an.

