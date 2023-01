Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Montag in den frühen Abendstunden auf der S5 in Fahrtrichtung Tulln gekommen. Der Lenker eines Lastkraftwagens mit Anhänger und ein Pkw waren in den Unfall verwickelt.

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten fuhr mit seinem Lkw-Zug in eine Pannenbuch, um gegen 18.35 Uhr die Ladungssicherung zu korrigieren, anschließend fuhr er wieder auf den ersten Fahrstreifen der S5 in Richtung Krems. Ein Pkw, gelenkt von einem 80-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn, habe daraufhin den Lkw von hinten angefahren, meldet die Landespolizeidirektion. Das Auto habe sich überschlagen und sei quer zur Fahrbahn am ersten und zweiten Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Dabei habe der Pkw ein weiteres Auto touchiert, der von einer 23-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten gelenkt wurde.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Stockerau am Einsatzort war Polizei und Rotes Kreuz bereits vor Ort. Der 80-jährige Pkw-Lenker wurde mit hydraulischem Rettungssatz befreit und nach der Erstversorgung mit dem Christophorus in die Klinik Ottakring nach Wien geflogen. Er hatte Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Autobahn war während der Bergung für den Verkehr in Fahrtrichtung Tulln komplett gesperrt. Die im Stau befindlichen Fahrzeuge konnten gegen 20.15 Uhr an der Unfallstelle vorbeifahren.

Die Fahrbahn wurde von Fahrzeugteilen gesäubert und ausgelaufene Flüssigkeiten gebunden. Der Pkw wurde von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert, der Anhänger auf einem Abstellplatz gesichert abgestellt. Nach mehr als drei Stunden konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

