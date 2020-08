Die Schule begann damals, eine Aktion von Gerhard Brey aus Steinriegl (Bezirk Tulln), der Kunststoffstöpsel gesammelt und einer Wiederverwertung zugeführt hat, zu unterstützen. In jeder Klasse wurde ein Kübel aufgestellt, in den alle Schüler die Verschlüsse ihrer Getränkeflaschen einwarfen.

Im ersten Jahr wurden von der Klasse, die dieses Projekt gestartet hatte, mehr als 100 Kilo Stöpsel gesammelt, mittlerweile hat die Sammelwut die ganze Schule und auch Verwandte und Bekannte der Schüler und Lehrer erfasst. So wurden zumindest drei Jahre lang in jedem Schuljahr mehr als eine Tonne gesammelt. Trotz der Corona-Umstände konnte die Aktion auch im heurigen Schuljahr weitergeführt werden: Insgesamt wurden 901 Kilo an Plastikstöpseln gesammelt.