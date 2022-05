A22-Ausbau: „Mega-Wände sind keine Lösung“

Werbung

Luftballons sollten anzeigen, wie hoch die Lärmschutzwände der Asfinag entlang der Donauuferautobahn sein werden. Der Wind machte aber einen Strich durch die Rechnung, er verwehte sie am vorigen Freitag bei dieser Aktion der Bürgerinitiative „Tunnel und Grüner Übergang“. Die Mitglieder hatten aber mit viel Kraftanstrengung Tafeln in den Boden geschlagen, die die jeweiligen Meter angeben: An der höchsten Stelle sind es 13. Das ist für das Stadtbild unzumutbar, sagt die Bürgerinitiative.

Sie kritisiert zudem, dass die Asfinag mit den geplanten Wänden gerade noch Lärmgrenzwerte einhalte, ohne die volle Auslastung einer angestrebten sechspurigen Donauuferautobahn zu berücksichtigten. Dazu kommt, dass der Lärmschutz nur auf vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeiten des Verkehrs basiert, die allerdings in der Praxis gern überschritten werden. Der Geräuschpegel steigt noch mehr.

Für Obmann Josef Lehner ist klar: „Ein Entgegenkommen der Asfinag wird’s nicht geben.“ Hans Nader ergänzt: „Wir sind nicht gegen die Autobahn, wir kämpfen nur für eine g’scheite Lösung.“ Wie könnte diese aussehen? „Unser Ziel ist eine acht Meter hohe Einhausung“, erläutert Nader. Und ein sanfter Übergang mit einer Grünbrücke bei der Abfahrt Stockerau-Mitte. „Das ist sicher teuer und nicht einfach umzusetzen, weil dort die Ausfahrten sind, aber machbar.“

Um das geltend machen zu können, nutzten Bürgerinitiative, Stadt, Dietmar Pfeiler, „Alliance for Nature“ und die NÖ Umweltanwaltschaft eine juristische Möglichkeit, die sich erst mit einer Novelle aufgetan hat: Sie schalteten den Bundesverwaltungsgerichtshof ein, der tatsächlich zum Erkenntnis gelangte, dass der A22-Ausbau mit Fahrbahn-Abfräsung und neuer Brücke einem Neubau gleichkommt. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, die mögliche Auswirkungen ganzheitlich betrachtet, ist dann Pflicht.

„Verlangt viel Durchhaltevermögen“

Die letzte Revision der Asfinag liegt nun zwei Monate zurück. Rechtsanwalt Martin Fischer bleibt zuversichtlich, dass den Bürgern erneut recht gegeben wird. „Wie es dann weitergeht, hängt von der Asfinag ab“, sagt e „Entweder leitet sie eine UVP ein oder sie plant um und speckt das Projekt ab – oder sie lässt das Thema wieder für zehn Jahre liegen.“

Dass die Bürgerinitiative überhaupt so weit gekommen ist, wertet Obmann Lehner als Erfolg. „Es ist ein harter Weg, der viel Durchhaltevermögen verlangt.“ Man dürfe nicht unterschätzen, wie viel finanzielle Ressourcen ein Rechtsverfahren benötigt. „Wir werden weiterkämpfen müssen und ich glaube, das zahlt sich für die nächsten Generationen aus.“ Finanzstadtrat Gerhard Dummer fügt noch hinzu: „Die Luft und die Kraft werden uns nicht ausgehen – und das Geld auch nicht, dafür kann ich sorgen.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.