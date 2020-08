„Wir müssen bei der Planung weit nach vorne schauen. Was jetzt auf der A22 passiert, bleibt für Generationen erhalten. Ich setze hier große Hoffnungen ins Ministerium.“

Andrea Völkl, ÖVP-Stadtchefin

„Die Lärmschutzwände werden nur am Fahrbahnrand errichtet, die Höhe beträgt unverändert bis zu 13 Meter im Bereich der Anschlussstelle Stockerau Mitte. Die Errichtung am Fahrbahnrand hat den Vorteil, dass der bestehende Lärmschutzwall auch während der Bauphase bestehen bleiben kann und die Lärmschutzwand von der Stadtseite aus weniger sichtbar ist. Das vorliegende Projekt entspricht aus Sicht der ASFINAG dem Stand der Technik und allen rechtlichen Anforderungen.“

Reingard Vogel, ASFINAG

„Die Zahlen sind auch in den neuen Unterlagen nicht realistisch. Es gab in den neuen Gutachten zwar Bewegungen, aber im homöopathischen Bereich. Das Naturschutzgebiet und das Grundwasser sind dabei völlig unterbelichtet. Auch die angeführten Verkehrprognosen laufen weit an der Realität vorbei. Zudem wird in den Gutachten immer wieder auf das Verfahren des Jahres 2007 und den runden Tisch in 2005 verwiesen. Wir sichten derzeit die Unterlagen, als nächsten Schritt werden wir den Gemeinderat informieren.“

Josef Lehner, Bürgerinitiative "Tunnel und Grüner Übergang"