A22-Gutachten: Gericht gewährt mehr Zeit für die Antwort

Das Bundesverwaltungsgericht hat in der A22-Causa ein neues Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, das im Mai an alle Verfahrensparteien zugestellt wurde: Ihnen wird die Möglichkeit gewährt, darauf zu antworten. Die Stadtgemeinde Stockerau und Dietmar Pfeiler haben um Fristerstreckung gebeten.

Zeit blieb nämlich nur bis zum Freitag (10. Juni). „Eine Stellungnahme über die Feiertage abzugeben war sehr knapp“, erklärt Pfeiler, der sich als Privatperson dem Verfahren angeschlossen hat. Bürgermeisterin Andrea Völkl bestätigt am Montag, dass die Frist verlängert wurde: Die Verfahrensparteien haben bis Ende Juni Zeit für ihre Antwort, das wollen die Stadt und Pfeiler nutzen.

Die Bürgerinitiative „Tunnel und Grüner Übergang“ hat als weitere Verfahrenspartei noch am Freitag ihre Stellungnahme abgeben können. Rechtsanwalt Martin Fischer erklärt den Kernpunkt ihrer Erklärung, nachdem das Gutachten eingehend analysiert wurde. Die darin abgegebene Verkehrsprognose sei aus Sicht der Bürgerinitiative irrelevant für die Umweltbelastung: „Es kommt auf die technische Kapazität auf der Straße an“, erklärt er.

Der Streckenabschnitt ist jetzt schon überlastet - mit einem Wert von bis zu 159 Prozent Rechtsanwalt Martin Fischer

Dazu komme, dass die Prognose zu unsicher und dies zu wenig berücksichtigt worden sei. Und: „Der Streckenabschnitt ist jetzt schon überlastet - mit einem Wert von bis zu 159 Prozent“, betont Fischer. Das Sicherheitsthema und „die Unfallhäufigkeit infolge der sehr knappen Abstände zwischen den Abfahrten“ werde zu wenig beleuchtet.

Auffahrunfälle werden zumeist verzeichnet (63 Prozent), zu den Ursachen zählen auch Fahrspurwechsel (26 Prozent). Der Stockerauer Abschnitt gleiche angesichts der Knotenabstände mehr einer Stadtautobahn: „Man müsste jetzt schon auf 80 oder 100 km/h runterfahren“, führt Fischer aus.

„Alliance for Nature“ wird keine Stellungnahme abgeben: Sprecher Christian Schuhböck erklärt, dass von Anfang der Standpunkt klargemacht wurde, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung angesichts der betroffenen nationalen und internationalen Naturschutzgebiete bei einem A22-Ausbau unumgänglich ist. Er fordert zudem Umweltministerin Leonore Gewessler zum Handeln auf: „Es ist unverantwortlich, einen Feststellungsbescheid gegen eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu erlassen!“, kritisiert er.

Zur Vorgeschichte: Die Asfinag plant, die A22 bei Stockerau auf sechs Spuren auszubauen: Die Bürgerinitiative „Tunnel und Grüner Übergang“, die Stadtgemeinde Stockerau, „Alliance for Nature“ und Dietmar Pfeiler wollen auf rechtlichem Weg erkämpfen, dass vor einer Umsetzung eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen ist, weil das Projekt als Neubau anzusehen sei.