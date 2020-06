Noch immer sind die Bewohner rund um die Donaulände voll Begeisterung: „Mein Nachbar hat einen Uhu gehört! Es war ein Sternenhimmel wie in den Bergen! Man riecht jetzt richtig die Natur und das Essen, das in den Häusern gekocht wird!“, schwärmen sie sich gegenseitig vor.

Warum sie deswegen so ausflippen? Weil sie das, was vielen alltäglich erscheint, schon lange nicht mehr wahrgenommen hätten, wie sie im NÖN-Gespräch schildern. Es war der mit der Coronakrise verbundene Lockdown, der ihnen wieder Augen und Ohren geöffnet habe.

„Corona hat uns gezeigt, wie sehr die A22 wirklich unsere Lebensqualität beeinflusst.“Dietmar Pfeiler, Betroffener und Umweltgemeinderat

„Corona hat uns gezeigt, wie sehr die A22 wirklich unsere Lebensqualität beeinflusst“, so Dietmar Pfeiler, Betroffener und Umweltgemeinderat der Grünen. Denn mit dem Ausruf der Regierungsmaßnahmen sei es plötzlich ruhig auf der A22 gewesen, und auch die Luftqualität hätte sich dadurch deutlich gebessert.

Aktuelle Zahlen, die die Bürgerinitiative „Tunnel und Grüner Übergang“ der NÖN vorlegt, untermauern diese Eindrücke: Im Vergleich zum Vorjahr hat der Verkehr auf der Autobahn im März pro Tag um 34 Prozent (von 70.300 Fahrzeugen auf 46.500) abgenommen, im April gar um 44 Prozent (von 72.800 auf 40.900). Das blieb auch rund drei Kilometer entfernt, auf der Marienhöhe, nicht unbemerkt.

„Teilweise hören wir den Lärm der A22 so laut, dass wir das Gefühl haben, wir stehen neben der Autobahn“, erzählt Claudia Hrazdera. Sie und Günter Friedl wohnen erst seit 2016 in Stockerau, die günstige Lage der Stadt und das viele Grün hätten sie zu dem Umzug und einer Unternehmensgründung bewogen. Doch die „permanente Lärmkulisse“ der A22 sei schnell zur Belastung geworden.

„Es braucht kurzfristige und langfristige Lösungen“

An den geplanten Ausbau der Autobahn auf insgesamt sechs Spuren will Hrazdera daher gar nicht denken. Und auch in der Stadtmitte sei die Situation nicht besser: „Man gewöhnt sich daran, dass die Züge vorbeifahren, aber an den ununterbrochenen Lärm der A22 kann man sich nicht gewöhnen!“, so Ernst Lauermann, der in der Josef-Wolfik-Straße wohnt.

Für alle Beteiligten ist klar: Die Coronakrise ist eine Chance, um die Situation für Stockerau zu verbessern. „Es braucht kurzfristige und langfristige Lösungen. Eine schnelle Verbesserung ließe sich durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A22 erzielen“, schlägt Josef Lehner von der Bürgerinitiative vor.

Würden Pkw in der Nacht nur 80 bis 100 km/h fahren dürfen und Lkw 60 km/h, würden sowohl die Lärmbelastung als auch die Emissionen deutlich sinken. Mittels Section Control ließe sich die Einhaltung kontrollieren. Das übergeordnete Ziel der Initiative ist jedoch, eine Einhausung der A22 mit einer Grünbrücke zu erzielen.

Wie die NÖN berichtete, muss die Asfinag das Ausbauprojekt auf Anweisung des Bundesministeriums erneut prüfen. Die Stadt hatte sich mit der Sorge an das Verkehrsministerium gewandt, dass sich das Bauvorhaben auf veralteten Zahlen stützt. Bis 26. Juni sollen die überarbeiteten Unterlagen dem Ministerium vorliegen.