Abgaben werden erhöht: Grüne fordern "Belastungsstopp"

Die Grünen fordern einen Belastungsstopp für 2023 und bereiten dazu einen Dringlichkeitsantrag für die Gemeinderatssitzung am 28. September vor. „Es dürfen keine weiteren Gebühren erhöht werden. Die Gemeinde muss bei sich selbst sparen“, betont Gemeinderat Matthias Kubat. Zuerst müsse an der Ausgabenschraube gedreht werden. Kubat hinterfragt zum Beispiel einmal mehr die Förderung an den Verein WISTO in der Höhe von 60.000 Euro.

Finanzstadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) erklärt, dass Stockerau Abgaben „länger nicht angepasst“ habe. „Die Welt steht nicht still, auch bei uns werden die Personalkosten steigen, und wir haben 293.000 Euro zusätzliche Stromkosten“, führt er ein Beispiel an. „Wir sind keine Insel der Seligen und müssen mit den Gegebenheiten zurechtkommen. Entsprechend wird es notwendig sein, das eine oder andere anzupassen.“

Details sollen geklärt werden, die Finanzausschuss-Sitzung erfolgte nach Redaktionsschluss. „Wenn man Ausgaben sinnvoll kürzlich will, müsste man Leistungen einstellen, und dafür sind wir nicht zu haben“, sagt Dummer. Ein Zusperren des Eislaufplatzes oder Hallenbades komme nicht infrage: „Diese Einrichtungen haben einen Wert für die Gemeinde.“

Einsparungen werden laufend vorgenommen, zum Beispiel ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED weitgehend abgeschlossen. „Beim Wirtschaftshof wird beim Personaleinsatz sehr genau überlegt, was ist notwendig“, ergänzt der Stadtrat.

Gemeindeeigene Gebäude werden thermisch saniert, etwa die Volksschulen. Dummer erklärt, dass bezüglich der WISTO-Förderung Gespräche geführt werden. Er betont aber auch, dass 6,5 Millionen Euro über Kommunalsteuer und Abgaben in die Stadtkasse fließen.

