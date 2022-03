Abrichteplatz für Hunde regt auf

Werbung

Brigitte Seiverth läuft Sturm gegen einen Hundeabrichteplatz auf dem Gelände des Schützenvereins: „Keiner ist damit einverstanden, die Leute wollen Ruhe.“ Sie habe übers Wochenende 33 Unterschriften in der Siedlung „Zum Spitzgarten“ gesammelt und die Liste im Amtshaus übergeben. „Bis auf zwei haben alle unterschrieben.“

Die Stockerauerin will mit keiner hohen Lärmbelästigung (Gebell) konfrontiert sein und befürchtet, dass die Hunde die Gasse „vollscheißen“. „Ich war mehr als 40 Jahre lang ÖKV-Trainerin und kenne Hundeabrichteplätze in Österreich, alle werden außerhalb von Siedlungen gebaut“, sagt die frühere Schäferhund-Züchterin. Die Anrainer seien im Vorfeld nicht informiert worden.

„Wir haben vor einem Monat den Betrieb begonnen, keiner hat etwas gemerkt. Die Nachbarin daneben sagt: Man hört nichts“, erläutert indes Betreiber Manfred Wingelmaier. Er glaubt, dass ein oder zwei Anrainer den Rest aufwiegeln: „Sie beschimpfen meine Leute, bedrohen uns.“ Das müsse aufhören.

„Da sollten die Hundebesitzer in der Gasse vor ihrer eigenen Tür kehren. Es gibt zwei, drei Parteien, die haben Hunde, die fürchterlich bellen, und lassen die Tiere destruktiv ihren Kot in der Gasse verteilen.“ Das oberste Ziel sei, dass jeder am Hundeabrichteplatz das Gacki-Sackerl einsetzt: „Wir verwehren uns dagegen, dass wir negativ dargestellt werden.“

Andrea Völkl wird Zufahrt genehmigen

Der Platz ist gewerberechtlich genehmigt, der Betreiber erbat aber, einen Zufahrtsweg der Stadtgemeinde nutzen zu können. Seiverth hofft, mit der Unterschriftenliste zu erwirken, dass ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl den dafür nötigen Vertrag nicht unterzeichnet.

FPÖ-Gemeinderat Klaus Polacek unterstützt die Anrainerin: „Wir sind auf der Seite der Bürger. Wenn es Beschwerden gibt, dann muss man auch hinhören und darf nicht drüberfahren.“

Völkl wird die Zufahrtsgenehmigung aber erteilen, weil eben genau diese verhindere, was die Anrainerin befürchtet: „Wenn die Hundebesitzer mit dem Auto zu dem Platz zufahren können, befinden sich die Hunde während der Anfahrt im Auto – es ist also weder Gebell zu hören noch Hundekot auf der Straße.“

Der Platz sei auch deshalb gut gewählt, weil er rundherum eingeschlossen ist und keine Geräusche nach außen dringen. Die Bürgermeisterin sei bereit für ein Gespräch mit der Anrainerin. „Grundsätzlich sind wir in Stockerau stolz auf die große Zahl und Vielfalt unserer Vereine und möchten alle im Rahmen unserer Möglichkeiten bei der Ausübung ihres Hobbys unterstützen.“

