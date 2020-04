Absage für "Musik an einem Sommerabend" .

23 Jahre in Folge fand in den Sommermonaten „Musik an einem Sommerabend“ am Stockerauer Sparkassaplatz statt, aber die Corona-Situation macht Organisator Ernst Weidenauer heuer einen Strich durch die Rechnung. „Ich habe so lange wie möglich zugewartet, aber nun musste ich eine Entscheidung treffen: „Musik an einem Sommerabend“ wird heuer nicht stattfinden.“