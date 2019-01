Die Radständer am Bahnhof sind zwar gefragt, aber längst in die Jahre gekommen: Die Entwässerung rund um die Abstellplätze funktioniert nicht mehr richtig, es bilden sich Pfützen oder Eisflächen. Außerdem bräuchte die Überdachung eine Aufarbeitung und es fehlt an einer entsprechenden Beleuchtung.

Damit die Stadt die Modernisierung anpacken kann, wurde im vergangenen September um Förderungen angesucht. Drei Vorhaben wurden eingereicht, für eines der Module, die Sanierung der Radständer, wurden 30.000 Euro zu Verfügung gestellt. Damit sollen auch 70 weitere Abstellplätze finanziert werden.

„Ich freue mich sehr über die zugesprochenen Fördermittel, vor allem, weil österreichweit nur rund 700.000 Euro zu Verfügung standen“, ist Dietmar Pfeiler (Grüne) begeistert. Er hatte vorgeschlagen, sich um die Förderungen zu bewerben – eine Idee, die der gesamte Gemeinderat voll und ganz unterstützte.

Vorerst heißt es jedoch warten, denn ohne neuen Gemeinderat kann das Projekt nicht beginnen. „Es braucht einen entsprechenden Budgetbeschluss. Die Umsetzung kann daher erst im April oder Anfang Mai starten“, so Pfeiler. Zeit genug also, um einen Platz für die zusätzlichen Radsteher zu finden.