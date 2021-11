Adventflair trotz Corona

Die Corona-Lage spitzt sich immer mehr zu – für die Veranstalter der Adventmärkte in der Stadt keine leichte Situation. Fest steht bereits, dass der Punschstand des Vereins Moritz heuer nicht stattfinden wird, ebenso wenig der Adventmarkt am Sparkassaplatz in seiner klassischen Form.

Jedoch sollen Aussteller die Möglichkeit erhalten, dort individuell und ohne Rahmenprogramm ihre Stände aufzustellen. Und auch der Soroptimist Club wird heuer erneut auf seinen „Romantischen Adventmarkt“ verzichten: „Uns blutet das Herz, aber angesichts der Auflagen ist unser Adventmarkt fast nicht machbar“, bedauert Präsidentin Brigitte Machhold die Absage.

Es hätte bei den Clubschwestern viele Bedenken gegeben, zudem wäre der personelle Aufwand und der nötige Arbeitseinsatz enorm gewesen. „Hinzu kommt, dass sich nicht abschätzen lässt, wie viele Besucher kommen würden“, erklärt Machhold. Die Clubschwestern werden aber dennoch im Advent präsent sein; am 27. November und Mitte Dezember werden sie allerlei Köstlichkeiten, die man ansonsten beim Adventmarkt genießen kann, bei einem Verkaufsstand am Wochenmarkt anbieten.

Adventzauber soll nicht zu kurz kommen

Doch trotz der vielen Absagen soll der Adventzauber in der Stadt nicht zu kurz kommen, wie ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl betont: „Auch heuer ist es mir wieder ein großes Anliegen, trotz aller Corona-Auflagen für weihnachtliches Flair in der Stadt zu sorgen. Ganz wichtig ist da natürlich die Weihnachtsbeleuchtung, die wir wieder anbringen werden“, kündigt sie an. Und sie freut sich, dass der „Barocke Christkindlmarkt“ von 8. bis 12. Dezember – unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regelungen – stattfinden wird.

„Da am 8. Dezember Feiertag ist, haben wir uns dazu entschieden, den Christkindlmarkt schon an diesem Tag zu eröffnen“, freut sich Mitorganisatorin Karina Scheidl gegenüber der NÖN, dass damit ein fünfter Veranstaltungstag gewonnen wurde.

Die Besucher erwartet ein weihnachtliches Flair mit Weihnachtsmusik und barocken Kostümen. Leider müssen Corona-bedingt aber auch einige Abstriche gemacht werden: „Es wird kein Bühnenprogramm und kein Krippenspiel geben. Auch die Attraktionen im Rathaus und im Innenhof werden nicht stattfinden“, so Scheidl. Die 3G-Regel wird am Eingang kontrolliert, je nach Situation ist der Zutritt vielleicht auch nur mit 2G möglich. „Hier sind wir in Gesprächen mit der Bezirkshauptmannschaft.“