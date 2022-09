Affenpocken: Pädagoge infiziert, Schulbetrieb kann weiterlaufen

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch bestätigt die Infektion einer Person im Volksschulbereich in Stockerau: "Die Gesundheitsbehörde hat sofort reagiert und eine Verkehrsbeschränkung verordnet. Das heißt, die Kinder dürfen in die Schule, aber mit Maske", erklärt sie. Und: "Sie kommen nicht mit anderen in Kontakt, sondern verbleiben in der Klassengemeinschaft."

Die betroffene Person ist im pädagogischen Bereich tätig und befindet sich in Quarantäne. Die Viruserkrankung wird bei engem körperlichen Kontakt übertragen, vorsorgliche Impfungen bietet Niederösterreich mittlerweile für bestimmte Personengruppen an. Bei Symptomen wird empfohlen, die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.

Im Weinviertel ist der erste Affenpocken-Fall im August im Bezirk Gänserndorf aufgetreten. Die AGES berichtete in der Vorwoche, dass in Österreich seit Mai 286 Fälle von Affenpocken gemeldet wurden, davon sind 91 Fälle (fast 32 Prozent) als genesen gemeldet (Stand: 9. September).

