AK NÖ veranstaltete Pflegemesse

Über 120 Besucher haben die Pflegemesse der AK Niederösterreich am 24. November im Z2000 in Stockerau besucht. Nicht erst seit der Debatte um die Pflegefinanzierung ist es ein Thema für viele Menschen, wie ältere Menschen oder Menschen mit schweren Behinderungen am besten betreut werden können, ob Pflege zuhause oder in einem Pflegeheim die beste Option ist, wer Menschen mit Pflegebedarf versorgt – und, was man tun muss, um als pflegender Angehöriger Unterstützung zu bekommen.

Das hat die AK Niederösterreich veranlasst, ihre Beratungstätigkeiten zum Thema massiv auszubauen. Das Wissen der AK-Experten soll möglichst vielen Betroffenen zugute kommen. Nicht zuletzt hat auch die AK Niederösterreich die Registrierung von Beschäftigten und Dienstleistern im Gesundheitsberuf in Niederösterreich verantwortet.

Bei der Pflegemesse in Stockerau haben Experten der AK, von der Pflegehotline des Landes Niederösterreich, von Organisationen wie der Volkshilfe und der Gewerkschaft vida sowie die Erwachsenenvertretung „VertretungsNetz“ über vorhandene Angebote, Hilfestellungen für Betroffene und künftige Herausforderungen informiert.

