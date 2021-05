Wenn Birgit Ger hart ihr neues Lokal betrachtet, weiß sie schon ganz genau, wie es darin bald aussehen wird. Sie ist die neue Pächterin der „Sportlounge“ in der Alten Au, die in den letzten Monaten aufwendig saniert wurde.

„Die neue Lüftung ist das Herzstück“, weiß ÖVP-Finanzstadtrat Gerhard Dummer. Das Gebäude wurde in den Jahren 1984/85 errichtet, für eine Sanierung war es also höchste Zeit. „Die Stadtgemeinde hat dafür rund 150.000 Euro in die Hand genommen“, so Dummer. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Neben der Lüftung wurde auch die Fassade erneuert. Außerdem wurde ein direkter Zugang vom Lokal zum neu ausgestatteten Gastgarten geschaffen. „Jetzt habe ich meine Gäste immer im Blick!“, freut sich Gerhart, deren Herz seit 30 Jahren für die Gastro schlägt.

Die neue, moderne Schank wird in Zukunft ihr „Kommandozentrum“ sein. Auch das Mobiliar wurde auf Vordermann gebracht: „Wir haben alles weiß gestrichen, das wirkt gleich viel freundlicher. Die Möbel haben wir von einem Wiener Kaffeehaus übernommen, das aufgelassen wurde“, ist Gerhart mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. In der Vitrine werden bald kleine Snacks angeboten, auch Frühstück und Tagesteller wird es geben. Auf einer Speisekarte mit saisonalen Gerichten wird sich das Richtige für Sportfans finden. „Die ‚Sportlounge‘ soll ein Treff für Jung und Alt werden“, wünscht sich Gerhart, die als Logo ein grünes Herz – in Anlehnung an die Lage in der Au – gewählt hat.

Am 4. Juni startet der Betrieb

Die Küche ist dank neuer Dunstabzüge topmodern ausgestattet. Ein toller Ort für Abende im Zeichen des Sports entsteht im Foyer der Sporthalle, wo ein Beamer Spielübertragungen ermöglicht. Aber natürlich sind auch andere Veranstaltungen willkommen.

Bis zur Eröffnung der „Sportlounge“ am 4. Juni wird noch fleißig gearbeitet. „Die Stadtmitarbeiter haben hier viel geleistet, sonst wäre die Sanierung um einiges teurer gewesen“, ist Dummer stolz auf das Ergebnis.