Altpapier wird künftig abgeholt

Die Stadtgemeinde wird die Altpapier-Sammlung umstellen, nachdem der Gemeinderat geschlossen grünes Licht dafür gegeben hat. Das neue System sei „zumindest kostenneutral und CO₂-sparend“, erklärte Finanzstadtrat Gerhard Dummer (ÖVP). Und: „Es ist eine Komfortverbesserung für den Bürger“, ergänzt Stadtrat Dietmar Pfeiler.

Die Haushaltsabholung soll kommen. Die Stockerauer bringen ihr Altpapier derzeit zu Sammelplätzen der Stadt oder in den Wirtschaftshof. Bauhof-Mitarbeiter kreisen mehrmals die Sammelplätze ab und bringen das Altpapier direkt nach Wien. „Wir haben diese Fahrten schon auf 160 pro Jahr reduziert“, erklärt Dummer. Das Holservice soll die Touren reduzieren: Die 240-Liter-Tonnen der Einfamilienhäuser sollen einmal im Monat, die 740- oder 1.100-Liter-Tonnen der Wohnbauten im Zwei-Wochen-Rhythmus geleert werden. „Wir erwarten uns, dass weniger Altpapier im Restmüll landet“, ergänzt Dummer einen weiteren Benefit. Das gesammelte Papier wird in Stockerau umgeladen und verdichtet.

SPÖ und FPÖ merken an, dass die Tonnen in Mehrparteien-Häusern schnell überfüllt seien. Das müsse bei der Umstellung unbedingt berücksichtigt werden. Pfeiler weist da rauf hin, dass der Abholungszyklus zumindest am Anfang zeitlich enger getaktet ist als in anderen Gemeinden. Es sei zudem eine Übergangsphase geplant: Die Sammelplätze werden bestehen bleiben. „Ja, es wird eine Diskussion geben“, ist er sich sicher, „aber es geht in die richtige Richtung.“

Dummer betont: „Die Umstellung muss gut vorbereitet sein, damit wir keinen Bauchfleck machen.“ Der Grundsatzbeschluss für die Umstellung von Bring- auf Holservice und die Verwertung des Altpapiers über die Stockerauer Firma Saubermacher erfolgte einstimmig.

