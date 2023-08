Anrainer-Kritik: Gaswerkstraße ist zu eng für einen Radweg

Die Stadtgemeinde plant einen Radweg, der vom Bahnhof über die Gaswerkstraße den Mühlbach entlang zur Grafendorferstraße führt. Ziel ist es, eine Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Siedlungsgebiet im Osten zu schaffen. Derzeit nutzen die Radfahrer die Parallelstraße „Am Neubau“, die eine hohe Verkehrsfrequenz aufweist. Die Stadtgemeinde sah auch aufgrund der Straßenbreite davon ab, dort einen Radweg zu bauen (die NÖN berichtete).

Die Arbeiten sind voll im Gange: Der gemischte Geh- und Radweg führt über das bis jetzt gesperrte EVN-Gelände und könnte bald finalisiert sein. Kurt Scholz ist sich sicher: Die Stadtgemeinde hält sich nicht an ein Gutachten, das auf Basis einer Verkehrsverhandlung am 24. Juli erstellt wurde.

Der Anrainer hat sich nämlich an die Bezirkshauptmannschaft gewandt, denn: Die Gaswerkstraße ist eine Sackgasse ohne Umkehrmöglichkeit - und mit einer Breite von 2,90 Meter viel zu schmal, sagt Scholz. Es könne zu gefährlichen Situationen kommen, wenn Anrainer mit ihren Autos rückwärts ausfahren oder wenn das Müllauto vorfährt. „Bei Fußgängern ist es schon schwierig, geschweige denn bei Radfahrern“, führt er aus. „Es ist nicht verkehrssicher; wenn etwas passiert, ist der Autofahrer schuld.“

Foto: privat

Die Bezirkshauptmannschaft hat daraufhin eine Verkehrsverhandlung mit Lokalaugenschein einberufen - vor Ort wurde die Breite der Gaswerkstraße gemessen. Die von Scholz angegeben 2,90 Meter sind auch im Gutachten angegeben. Der Sachverständige kommt zum Schluss: „Aus verkehrstechnischer Sicht ist somit ein Projekt auszuarbeiten, wie der geplante Radfahrverkehr und der Fahrzeugverkehr auch im Begegnungsfall nach dem Stand der Technik verkehrssicher abgewickelt werden kann.“

Für Scholz ist der Fall klar: Das Projekt muss neu ausgearbeitet werden. Die Stadtgemeinde Stockerau sagt allerdings auf Nachfrage, dass es „beim bestehenden Rad- und Gehwegprojekt bleibt“, so Sprecher Georg Ihm. Die Breite der Gaswerkstraße, die an mehreren Stellen erhoben worden sei, lasse „eine Umsetzung in dieser Form“ zu. Ihm führt aus: „Das Ergebnis lieferte eine Bandbreite an Werten, die mit den Bestands-/Solldaten übereinstimmen.“ Das verwundert Scholz nicht: Er erklärt, dass er selbst eine Messung zwischen den Rändern (Randsteinen) vorgenommen habe, während die Stadt die gesamte Breite der Straße heranziehe.

Ihm betont allerdings: „Selbstverständlich wurde von vornherein darauf Bedacht genommen, dass es hier zu keinen gefährlichen Situationen kommen kann.“ Scholz ist sich da weniger sicher, er sieht einen Verstoß gegen die Verkehrsordnung. Er schlägt eine Holz-Überbauung des Mühlbaches für den Radweg vor. Die Stadtgemeinde wolle „in diesen sensiblen Bereich nicht eingreifen“, erklärt aber Ihm, „da hier, unabhängig von der Wirtschaftlichkeit, eine Vielzahl an zusätzlichen Themen - wie beispielsweise Wasserrecht, daraus folgend Umwelteinflüsse auf den Bach und die Uferbereiche - schlagend werden“.