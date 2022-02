Apothekerin nach Strafen für Kunden: „Will nur weg von dem Ort“

Irmgard Huschka, die die Löwenapotheke in der Eduard-Rösch-Straße führt, ist verzweifelt: „Ich kann nicht mehr, das ist jeden Tag eine Schikane.“ Sie erzählt, dass Kunden gestraft werden, weil sie direkt vor ihrem Pharmaziebetrieb halten. Und: Ihr Ziel, den Firmensitz auf einen besseren Standort zu verlegen, ist zuletzt erneut von der Behörde zurückgewiesen worden.

Das Halten und Parken direkt vor der Apotheke ist seit 2013 verboten, das kritisierte Huschka schon damals. Und sie ärgert sich über Vorfälle wie jenen, den Erika Müller aus Stockerau schildert. Die gehbehinderte Frau wollte in der Vorwoche Medikamente holen: „Die Behinderten-Parkplätze waren in dem Moment nicht frei.“ Sie fuhr zur Apotheke vor, Polizisten folgten ihr ins Geschäft: „Sie sagten: Sie können nicht stehenbleiben, weil keiner vorbeikommt. Ich sagte: Ich brauche nur die Pulver und ich kann nicht so weit gehen.“

Grausamkeiten gegen die Menschlichkeit

Die 80-Jährige habe ihren Behindertenausweis gezeigt, das half nicht: Sie musste ihr Auto umparken, erst dann konnte sie ihren Einkauf erledigen. 25 Euro Strafe kassierten die Beamten. Huschka sieht die Bestrafungen als reine Willkür. „Insbesondere Kranken muss man den Zugang zur Apotheke ermöglichen, noch dazu, wenn sie gehbehindert sind“, betont sie.

„Mir tun die Leute leid, sie sind oft Mindestpensionisten. Für sie sind 25 Euro für einmal falsch Parken viel Geld. Das sind Grausamkeiten gegen die Menschlichkeit, meine höchste Verachtung dafür.“

Die Apotheke ist in der Eduard-Rösch-Straße, wo eine Nebenfahrbahn mit Radweg vorhanden ist. Behindertenparkplätze befinden sich zwei Häuser weiter, die Apotheke bemisst die Entfernung auf 25 Meter. Bezirkshauptmann Andreas Strobl betont aber: „Das Halten und Parken in der Nebenfahrbahn direkt vor der Apotheke ist nicht gestattet.“

Bürgermeisterin: „Unser Bauamt wird Situation vor Ort prüfen“

Bürgermeisterin Andrea Völkl bedauert, dass „die Situation als so belastend empfunden wird. Auf Strafen der Polizei haben wir als Stadtgemeinde jedoch keinen Einfluss, ebensowenig auf Anzeigen“. Sie sei als Bürgermeisterin stets bestrebt, Konflikte dieser Art im direkten Gespräch auszuräumen: Telefonischen Kontakt habe es bereits gegeben „außerdem wird unser Bauamt die Verkehrssituation vor Ort nochmals prüfen“.

Huschka bemüht sich indes seit 2004 um eine „örtliche Apothekenverlegung“ in der Nähe von „Billa Plus“. Die Vorteile: ein größerer Kundenbereich, die Möglichkeit für eine Corona-Teststation und vor allem ausreichend Parkplätze. „Ich will nur weg von dem Ort, der nur eines bringt: einen Haufen Stress für mich und meine Patienten“, verdeutlicht die Apothekerin.

Bürgermeisterin Völkl betont: „Einem neuen Standort stehen wir positiv gegenüber.“ Die Bezirkshauptmannschaft hat allerdings Huschkas Ansuchen erneut abgelehnt. Die Behörde hat geprüft, ob die neue Betriebsstätte die Zahl der weiterhin zu versorgenden Patienten einer bestehenden Apotheke verringern würde, erklärt Strobl auf NÖN-Nachfrage. Nur: „Das ist von der falschen Adresse berechnet worden“, erklärt Huschka. Ihr Rechtsanwalt werde Einspruch erheben.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden