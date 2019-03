Assisi-Hof nimmt um 250.000 Euro Gestalt an .

Die Bauarbeiten am ersten Gnadenhof in Wien und Umgebung in Stockerau sind gestartet. Nun sollen Stallungen, Weiden und Begegnungszonen für Mensch Tier errichtet und der Hof bis Sommer um 250.000 Euro fertiggestellt sein.