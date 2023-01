Au-Gasthaus soll bald öffnen

Das Gasthaus Konrad mitten in der Au blickt auf eine lange Geschichte zurück, aber der letzte Pächter Norbert Wolf hängte wegen der Teuerung die Schürze an den Nagel. Eigentümer Gerald Moll und seine Familie suchen seitdem nach einem Nachfolger. Und der ist nun in greifbarer Nähe.

„Wir stehen in Verhandlungen mit einer interessierten Familie“, ist Gerulf Moll, Sohn von Gerald Moll, zuversichtlich. Der Vertrag werde demnächst übermittelt, eine Öffnung sei – nach Umbauten – in absehbarer Zeit angedacht. Gerald Moll ist froh, dass eine Weiterführung möglich sein wird: Dass das gewünscht wird, habe er vielfach in der Adventzeit gehört.

Die Familie hat nämlich an jedem Adventsonntag Glühwein und Punsch aus dem Hause Moll ausgeschenkt. Für einen Tag grub Gerald Moll sogar ein altes Punschrezept aus dem Jahr 1896 aus – mit Pomeranzen als Zutaten. „Dass das Orangen sind, habe ich Gott sei Dank gewusst“, lacht er.

Den Reinerlös von 1.000 Euro hat Gerulf Moll in der Vorwoche an Annika Hammer übergeben: Sie gehört zum pädagogischen Team des Vereins „Lernen unter Sternen“, der die „Integrative Lernwerkstatt Brigittenau“ (ILB) finanziell unterstützt.

Einer der Schwerpunkte der öffentlichen Schule für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren sind integrierte Naturerfahrungs- und Handwerksprojekte, genutzt werden dafür auch Räume des Gasthaus-Gebäudes. Schüler sind bei der Spendenübergabe gerade vor Ort: Sie fällen mit Waldpädagogen Bäume, bauen einen Zaun, ziehen Kerzen oder kochen.

Hammer erzählt, dass sie während der Projekttage immer wieder von Spaziergängern gefragt wurde, wann das Gasthaus wieder öffnen wird. Und dass das in der kommenden Saison passieren soll, wurde wohlwollend aufgenommen.

