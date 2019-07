Auffahrunfall an roter Ampel: drei Verletzte .

Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall Donnerstagmittag in Stockerau gefordert. Ein 21-Jähriger fuhr in seinem Heimatbezirk Korneuburg mit seinem Pkw auf das an einer Kreuzung stehende Auto eines 59-jährigen Wieners auf, der mit seiner 53-jährigen Frau unterwegs war.