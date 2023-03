„Mountain Crew“ brachte die Party zum Kochen

Die Beach-Boys in Lederhosen brachten mit ihren Partyknallern und Stimmungshits die Party zum Kochen. Joachim Gasthuber und sein Team freuten sich, dass die Mountain Crew einem Auftritt in Stockerau zugesagt haben. Denn die Band ist sehr gefragt. Über 100 Mal pro Jahr spielen sie live in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Auch bei der Abschiedsshow für Jürgen Drews trat die Band auf - und sang Kornblume von Drews. Die Band war schon im ZDF-Fernsehgarten und in vielen anderen Sendungen zu sehen.

„Kornblume“ war übrigens auch in Stockerau zu hören. Fazit: Die Stimmung war fantastisch, es war für alle ein unvergesslicher Abend, der vielleicht im nächsten Jahr in Stockerau wiederholt wird.

