Kevin Singer kann in seinem Abschlussjahr in allen Fächern beste Noten vorweisen. Daniel Zauner hat nicht nur alle vier Klassen mit einem ausgezeichneten Erfolg abgeschlossen, sondern auch während seiner gesamten Ausbildung nur die Note „Sehr gut“ erhalten. Dafür wurde ihm eine besondere Anerkennung des Landes NÖ zu teil.

„Im Herbst absolvieren beide die Lehrabschlussprüfung“, so Hopfeld, der derzeit fünf Lehrlinge in seinem Betrieb ausbildet. Danach stehe ihnen die große, weite Welt offen. „Ich empfehle unseren Lehrlingen immer, neue Betriebe kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Das Schöne an unserem Beruf ist, dass man ihn weltweit ausüben kann.“