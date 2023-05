„Austrophil“ rockten für die Behindertenhilfe

Die Band Austrophil lud zum Benefizabend für die Behindertenhilfe Oberrohrbach in die Stockerauer Gitti City. „Austropop - neu interpretiert - für einen guten Zweck“ lautete das Motto an diesem Abend.

Die relativ neue Formation setzt sich aus den junggebliebenen Musikern Bernhard Landegger (Gitarre und Gesang), Walter Lender (E-Gitarre und Gitarre) und Erhard Schönhofer (Percussion und Drums) zusammen. Schon vor gut zwei Jahren trafen die Musiker, die ihre Liebe zum Austropop teilen, zum ersten Mal aufeinander und begannen sofort mit gemeinsamen Proben. Durch die Pandemie war aber an Auftritte vorerst nicht zu denken.

Wohngruppe braucht dringend neue Möbel

„Uns geht es allen dreien gut und wir musizieren gerne. Was liegt da näher, als mit unserer Musik gute Stimmung zu verbreiten und anderen Menschen zu helfen“, erklärt Bernhard Landegger seine Beweggründe für die Gründung der Band.

Anlässe für Benefizveranstaltungen finden sich immer. Über persönliche Kontakte erfuhren die drei „Jungmusiker“, dass die Behindertenhilfe Korneuburg für eine ihrer Wohngruppen sehr dringend neue Möbel benötigt. Schönhofer, der selbst in der Gitti-City trainiert, fragte bei Brigitte Scheidl und Andreas Leister nach, ob ein Benefizkonzert in ihren Räumlichkeiten möglich wäre, und fand sofort ein offenes Ohr bei den beiden.

Der Veranstaltungssaal war bestens gefüllt und die Stimmung prächtig an diesem ersten Frühsommerabend. Die Mischung aus älteren und jüngeren Popsongs der österreichischen Musikgeschichte kam beim Publikum sehr gut an. So mancher Besucher ließ sogar das Tanzbein zu den Hits von Wolfgang Ambros, Heli Deinboek oder Ostbahn-Kurti schwingen.

Fazit: Es war ein erfolgreicher Auftritt für Austrophil, die zahlreichen Besucher, die bestens unterhalten wurden, und für die Behindertenhilfe Oberrohrbach, die sich über eine großzügige Spende freuen durfte.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.