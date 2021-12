Auszeichnung für Filme die der Gesundheit helfen

Handlungsmöglichkeiten für Menschen zu schaffen, die an Erkrankungen des Bewegungsapparats (rheumatischer Formenkreis) leiden, ist das Ziel von Romana Orlik. 2020 wurden in Eigenregie Gelenkschutz-Filme produziert, um diese Menschen in ihrer Lebenssituation zu erreichen.

Menschen, die an Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises leiden, sind von den Auswirkungen der Pandemie auf ihren Alltag besonders betroffen. Sie leiden unter einer Vielzahl an Symptomen, die sie in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken, ihre Selbstständigkeit beeinflussen und die Lebensqualität reduzieren. Für geraume Zeit konnte 2020 die „übliche“ Gesundheitsversorgung nicht mehr auf konventionelle Art und Weise angeboten werden. Dieser Umstand hat das Team der Ergotherapie im Landesklinikum Stockerau dazu inspiriert, die Interventionsmaßnahme „Gelenkschutz“ zu verfilmen. Die Inhalte der Arbeit sollen dauerhaft zugänglich gemacht werden, um so eine Quelle der Inspiration für einzelne Handlungsschritte anbieten zu können.

Ziel der Filme ist es, Aktivitäten in verschiedenen Varianten ansprechend zu präsentieren. Sie basieren nicht auf Verboten und Geboten und sollen keine Hinweise auf Einschränkungen geben, sondern eine Auswahl an Handlungsmöglichkeiten darstellen, wie das Öffnen, Halten, Schneiden und Reinigen gelingen kann.

Für dieses außerordentliche Engagement wurde Orlik nun von der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR) der Medienpreis 2021 verliehen. Die Filme stehen Interessierten unter www.gelenkschutz.at zur freien Verfügung.