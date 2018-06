In den letzten Tagen wurde nun die schon vor längerer Zeit in Angriff genommene Sanierung des Kirchenplatzes abgeschlossen. Das Vorhaben war gemeinsam mit der Gestaltung des Vorplatzes des neuen Pfarrzentrums in die Wege geleitet worden.

Die Grünfläche östlich der Pfarrkirche wurde jahrelang als Autoabstellplatz verwendet. Nach einigen Diskussionen und der Aufstellung von Verbotstafeln konnten nun im Vorjahr die Grünfläche neu angelegt und Bäume gesetzt werden. Als letzte Aktion der Neugestaltung wurden nun seitens der Stadtgemeinde Sträucher gesetzt. „Was noch zur Komplettierung fehlt, ist die Neuanlage der beiden Blumeninseln vor dem Eingang in die Stadtpfarrkirche. Sie sollten optisch spiegelgleich aussehen“, so VP-Stadtrat Karl Kronberger, zuständig für Grünanlagen.

Stehen mittlerweile keine Autos mehr in der Grüninsel, so gibt es noch eine andere Unsitte: Trotz eines Halt- und Parkverbots werden immer wieder Autos auf dem Kirchenplatz abgestellt. Die Lenker gehen ins Café oder ins Kirchengebäude. „Hier müsste die Exekutive oder das Personal der Parkraumüberwachung wesentlich mehr kontrollieren“, findet Kronberger.