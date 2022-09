Autos bei Tuning-Treffen aus dem Verkehr gezogen

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Drei Lenkern sind wegen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtgift ihren Führerschein vorläufig los. 33 Organmandate wurden an Ort und Stelle eingehoben und 80 Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen erstattet, zog die Polizei am Montag Bilanz.

Bei dem Treffen am Samstagabend mit 100 bis 150 Fahrzeugen kontrollierte die Exekutive bei der Zu- und Abfahrt des Rastplatzes. Die nicht angemeldete Veranstaltung löste sich gegen 23.30 Uhr auf. An der Aktion mit dem Schwerpunkt auf Roadrunner und technische Änderungen an Kfz waren laut Aussendung Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich und Polizisten aus den Bezirken Baden, Korneuburg und Mödling beteiligt. Auch ein mobiler Prüfzug wurde eingesetzt.

