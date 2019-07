Herwig Hödl ist neu im Gemeinderat, die Situation in der Au verfolgt er jedoch schon seit Längerem mit Sorge. Der Jurist hat auch einen forstwirtschaftlichen Hintergrund und erinnert an die Haftungsbestimmungen im Forstgesetz: „Der Waldeigentümer ist entlang der öffentlichen Wege für den Zustand des Waldes haftbar“, macht er bewusst. Er denkt dabei an das Eschentriebsterben, das seit 2016 in aller Munde ist: Ein Pilz befällt die Wurzeln der Bäume, wodurch urplötzlich Äste herabstürzen oder sogar ganze Bäume zu Fall kommen können.

Während in sämtlichen betroffenen Gebieten in der Region die Eschenbestände radikal niedergeschnitten wurden, geht die Stadtgemeinde Stockerau andere Wege: Bauhof-Leiter Franz Els und sein Team entnehmen nur einzelne, erkrankte Eschen, und zwar, ohne dabei andere Bäume zu beschädigen. Seine Hoffnung ist, dass der Wald so Resistenzen bilden kann. „Unsere Au ist ein Naturschutzgebiet und wir haben den Auftrag, hier behutsam vorzugehen“, erklärt er. Der Waldcharakter soll erhalten bleiben, dafür werden die Bäume regelmäßig kontrolliert.

Hödl für Rückschnitt

Für Herwig Hödl ist das alleine jedoch zu wenig: „Wenn etwas passiert, dann gibt es eine strafrechtliche Verantwortung der Bürgermeisterin“, sorgt er sich. „Schon wenn Bäume, bei denen nur der Verdacht auf eine Erkrankung besteht, stehen gelassen werden, ist das grob fahrlässig oder bedingter Vorsatz.“ Er weiß aus der Literatur: Die Chance, dass resistente Eschen gebildet werden, liegt bei nur ein bis fünf Prozent.

„Der Schutz von Menschen ist weitaus wichtiger als die geringe Möglichkeit, dass sich Resistenzen bilden“, ist er überzeugt. Hödl pocht deshalb auf einen radikalen Rückschnitt: Die Bäume entlang der Wege in der Au sollen großzügig zurückgeschnitten werden, auf jeder Seite eineinhalb Baumlängen. Damit würden Korridore von 90 Metern entstehen. „Die sicherste Vorgehensweise wäre hier die Arbeit mit einem Harvester. Dabei müssten auch andere Baumarten weichen, aber durch Naturverjüngung würde sich der Wald schnell erholen“, ist er sicher.

"Würde das ganze Erscheinungsbild der Au ändern"

Mit dieser einmaligen Aktion sei das 18,3 Kilometer lange Wegenetz, das in der Verantwortung der Stadt liegt, für alle Besucher sicher. Franz Els graut jedoch schon bei der bloßen Vorstellung: „Das wäre absolut brutal und würde das ganze Erscheinungsbild der Au ändern! Wir sprechen hier von 170 Hektar, die weichen müssten“, wehrt er sich gegen diese Maßnahmen. Dabei schade man nicht nur der Tierwelt, sondern bringe auch den besonderen Status des Naturschutzgebiets in Gefahr.

Seit Längerem wird das Thema im Umweltausschuss diskutiert, auf Initiative des vorsitzenden Grünen-Stadtrats Dietmar Pfeiler wurde nun auf Berater zurückgegriffen. „Sie werden uns Angebote für Beratungsleistungen stellen. Ich hoffe, dass wir so einen Konsens finden“, will er vermitteln. Er habe jedoch Vertrauen in die Arbeit von Els: „Bisher gab es keine Eschen, die quer über einen Weg gelegen sind, Els ist mit seinen Einschätzungen also richtig gelegen.“ Zudem habe der Bauhof nach den Vorgaben der Naturschutzbehörde gearbeitet. „Wenn wir unsere Sorgfaltspflicht in der Au erfüllen, wirkt sich das auch auf die Haftung aus“, argumentiert er.