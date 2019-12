Barocker Christkindlmarkt lockte Besucher .

Der Stockerauer Wirtschaftsvereien (WISTO) organisierte heuer zum dritten Mal den Barocken Christkindlmarkt am Rathausplatz in Stockerau. Die Besucherzahlen waren heuer fantastisch. Auch das Feedback war stets positiv. Es waren tolle vier Tage an denen mam viel erleben konnte. Auch die Gemeinschaft pflegen stand im Vordergrund.