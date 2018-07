Vieles hat sich am Friedhofsareal verändert, seit im Jänner der Spatenstich zur neuen Feuerbestattung gesetzt wurde: Inzwischen kann man das neue Gebäude erkennen, das durch seine Holzoptik besticht und damit den ökologischen Schwerpunkt dieser Anlage auch in der Architektur betont.

Der Bauherr und Betreiber der Feuerbestattung, Peter Schauer, erinnerte an die Zielvorgaben dieser ökologischen Anlage. „Dieser Holzbau ist nicht nur eine Besonderheit in seiner Funktion, sondern betont auch die vielzähligen Anwendungsmöglichkeiten dieses nachwachsenden Rohstoffs. Erstmals wird Pietät mit Ökologie verbunden, erstmals werden sämtliche CO2-Emissionen klimaneutral ausgeglichen, sodass in Stockerau ein umweltfreundlicher letzter Weg ermöglicht wird“, freut sich Schauer. Auch SP-Stadtchef Helmut Laab zeigt sich von dem Bau begeistert: „Bereits nach unserem Besuch in Wels bei der dortigen ersten Anlage der Danubia waren wir sehr zuversichtlich, die richtige Entscheidung in Bezug auf den Betreiber getroffen zu haben.“ Die direkte Lage am Friedhof sei zudem ein idealer Standort, dazu komme eine ausgezeichnete Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz, sodass diese Anlage auch von vielen anderen Gemeinden im Bezirk genutzt werden kann.

Dieses Projekt wird von der Feuerbestattung Danubia errichtet und betrieben. Die Gemeinde stellt das Grundstück über einen Baurechtsvertrag zur Verfügung. Das Projekt eröffnet den Bürgern neue Möglichkeiten: In Zukunft ist eine Feuerbestattung auch in Stockerau möglich, man muss nicht länger zum Krematorium St. Pölten fahren.