Auf die Fußgänger kommen in der Stadt einige Hindernisse zu, denn rund um die Baustelle an der Ecke Landstraße-Hauptstraße wurde der Gehsteig gesperrt. Im Bereich der Landstraße kann man auf den gegenüberliegenden Gehsteig ausweichen, entlang der Hauptstraße im Bereich Rathausplatz bleibt man als Fußgänger hingegen über.

Ein erstes Hinweisschild auf die Sperre des Gehsteigs findet sich in Form der Verkehrstafel „Für Fußgänger gesperrt“ auf Höhe der Bawag, hier geht der Gehsteig wegen den dazwischen befindlichen Geschäften aber noch unbehindert bis zur Baustelle weiter. Dort steht ein weiteres Hinweisschild, das besagt, dass der Gehsteig gesperrt ist, und auffordert, die andere Straßenseite zu benutzen.

Will man tatsächlich an dieser Stelle die Straße queren, gibt es keinen Fußgängerübergang und die Sicht auf den von der Innenstadt kommenden Verkehr ist durch eine Abdeckplane komplett verdeckt. Hier sind also die Fußgänger extrem gefährdet.

Wechselt man bereits früher auf die andere Straßenseite, befindet man sich eigentlich auf dem Parkplatz des Rathausplatzes. Einen Gehsteig gibt es auf dieser Seite des Platzes bekanntlich nicht. Auch hier sind die Fußgänger durch den Fließverkehr und die Autos, die zum Parkplatz zu- oder davon wegfahren, in Gefahr.

Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler kontaktierte deswegen das Bauamt, um auf die hohe Gefährdungslage hinzuweisen. Er bekam folgende, seiner Meinung nach völlig unbefriedigende Antwort: „Da dieses Bauvorhaben von der BH Korneuburg genehmigt worden ist und ein Ersatzgehsteig aufgrund der vorhandenen Straßenbreite nicht möglich ist, müssen die Fußgänger mithilfe des Zebrastreifens vor dem Rathaus die Straße queren und so die vorübergehende Sperre umgehen. Diese Sperre gilt jedoch nur für kurze Zeit, bis das Erdgeschoss errichtet ist. Danach wird die Benutzung des Gehsteigs mittels Durchgangsgerüsten wieder möglich sein.“

Debatte um provisorischen Fußweg

Pfeiler ist der Meinung, dass man die Straße auf fünf Meter verengen hätte können, um so einen zwei Meter breiten provisorischen Fußweg zu gewinnen. Zusätzlich wäre eine Beschränkung auf 30 km/h notwendig. Diesen Mehraufwand hätte die Gemeinde als zuständige Baubehörde im Interesse der Sicherheit einfordern müssen.

Die NÖN hat den Leiter des Bauamts, Gernot Altinger, kontaktiert. Dieser erklärt: „Der Gehsteig entlang der Hauptstraße gehört zur Bundesstraße und die Sperre erfolgte demgemäß entsprechend der STVO §90 durch die BH Korneuburg. Wir können da gar nichts ändern.“

Er sei aber um Verbesserung bemüht: „Wir werden am Fußgängerübergang beim Rathaus bereits darauf hinweisen, dass der Gehsteig eine Sackgasse darstellt, und die Bürger auffordern, an dieser Stelle die Straße zu queren. Will man auf einem Gehsteig weitergehen, muss man den Rathausplatz entlang der Häuser umrunden.“ Sobald das Erdgeschoss des neuen Wohnbaus fertig ist, werde es für die Fußgänger unter einem Schutzgerüst entlang des gewohnten Gehsteigs weitergehen.