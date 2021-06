Die Würfel sind gefallen: Der Gemeinderat hat vergangene Woche die neuen Bebauungsbestimmungen beschlossen. Doch diese Entscheidung war für die Mandatare kein Alltagsgeschäft; eine Gruppe von Bürgern, die sich gegen die neuen Auflagen wehrt, hatte dem Gremium im Vorfeld mit einer Anzeige gedroht.

Unterstützt vom zuständigen Raumplaner und dem Rechtsanwalt der Stadtgemeinde wurden alle offenen Fragen zu den neuen Richtlinien diskutiert. Die klare Meinung der Rechtsvertretung der Stadt: An der finalen Fassung der Richtlinien und dem Vorgehen lasse sich – anders als von der Bürgergruppe vorgeworfen – rechtlich nicht rütteln.

„Hier geht es nur um wirtschaftliche Inte ressen von Immobi lieneigentümern, die sich das Deckmäntelchen einer Bürgerini tiative umhängen.“ Martin Falb, ÖVP-Vize

Die Grünen machten gleich klipp und klar, dass sie dem Gesamtpaket nicht zustimmen werden. „Es tut weh, dass die Bürgerbeteiligung, die beim Start des Prozesses 2019 vom Gemeinderat beschlossen wurde, nicht eingehalten wurde“, so Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler. Außerdem sei die Stadt mit den neuen Bestimmungen alles andere als klimafit. Zu wenig Bürgerbeteiligung ortete auch die FPÖ, die sich jedoch auch explizit gegen das Vorgehen der Bürgergruppe aussprach: „Drohungen verhindern Gespräche“, kritisierte FPÖ-Stadtrat Herbert Pohl.

Die Abstimmung über die neuen Richtlinien fand geheim statt. Von 30 Stimmen anwesenden Mandataren stimmten 23 zu. Es gab fünf Gegenstimmen, eine Enthaltung und eine ungültige Stimme. „Das war eine positive Überraschung für uns. Vier Gegenstimmen lassen sich den Grünen zuordnen, aber den anderen drei Mandataren würden wir für ihren Mut und ihre Korrektheit am liebsten einen Orden verleihen“, so Werner Bolek, der mit Vertretern der achtköpfigen Bürgergruppen bei der Sitzung anwesend war.

Bürgergruppe will gegen Beschluss vorgehen

Nichtsdestotrotz hätte man nicht vor, von einer Anzeige abzusehen. „Wir machen, was wir angekündigt haben. Wir arbeiten an einer Sachverhaltsdarstellung für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wollen beim Land intervenieren und die Volksanwaltschaft einschalten“, kündigt Bolek an.

ÖVP-Vizebürgermeister Martin Falb findet für dieses Vorgehen klare Worte: „Dass hier ein gesamter Gemeinderat bedroht und unter Druck gesetzt wird, ist demokratiepolitisch zu verurteilen. Wenn sich diese Methode durchsetzt, ist das das Ende der Demokratie.“ Insbesondere kritisiert er, dass sich die Bürgergruppe mittlerweile als Bürgerinitiative bezeichnet. „Eine Bürgerinitiative setzt sich normalerweise für das Wohl der Allgemeinheit ein. Hier geht es aber nur um wirtschaftliche Interessen von Immobilieneigentümern, die sich das Deckmäntelchen einer Bürgerinitiative umhängen“, so Falb.

Stadtbild und Klimaschutz werden berücksichtigt

Trotz aller Diskussionen: ÖVP-Stadtchefin Andrea Völkl ist mit den neuen Baurichtlinien zufrieden. „Das Ziel ist, ein attraktives Stadtbild unter Berücksichtigung der bestehenden historischen Bauten und positive Auswirkungen für den Klimaschutz sicherzustellen“, erklärt sie. Es gelte, langfristig richtige Entwicklungen zu erzielen, auch im Hinblick auf den Klimaschutz. Dies werde beispielsweise durch die Sicherung von Freiflächen und Versickerungsflächen oder durch verpflichtende Bepflanzung von Abstellplätzen erreicht.

Mit dem Beschluss sei der Grundstein für diese Ziele gelegt. „Nach intensiven Diskussionen mit den Liegenschaftseigentümern und ihren Einwendungen konnten noch zahlreiche Wünsche in den neuen Bebauungsplan eingearbeitet werden“, betont Völkl.