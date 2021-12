Belvederegasse: Kompromiss als beste Lösung

Die Stadtpolitik hat keine Zeit verloren: Noch am Freitag wurden die Grundbesitzer rund um die Belvederegasse zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Dabei wurden zwei Gestaltungsvarianten für den Straßenzug vorgestellt: entweder eine Sanierung des derzeitigen Bestands oder eine neue Verkehrslösung mit einem Mehrzweckstreifen.

Doch schon im Vorfeld drehten sich die Diskussionen – sei es in Schreiben an die NÖN oder in den Sozialen Medien – fast ausschließlich um den Erhalt der 25 Linden zwischen der Schaumanngasse und der Czedikstraße, die für die Umsetzung beider Lösungen entfernt werden sollten. Auch eine Protestaktion, bei der Botschaften auf den Bäumen hinterlassen wurden, wurde gestartet. Bei der Informationsveranstaltung hatten die Bürger die Möglichkeit, ihre bevorzugte Planungsvariante auf einem Stimmzettel anzukreuzen.

Am Montag kam es zu einem Parteiengespräch zwischen ÖVP, SPÖ und Grünen. Von 266 geladenen Bürgern gaben 65 ihre Meinung zu den Projekten ab. 31 davon sprachen sich für den Erhalt der aktuellen Gestaltung und damit für mehr Parkplätze aus, der Mehrzweckstreifen erhielt mit nur zehn Stimmen eine Absage. Andere Bürger nutzten die Abstimmung, um sich gegen beide Varianten, aber für den Erhalt der Linden auszusprechen.

„Wir haben einen Kompromiss gefunden“, so SPÖ-Vizebürgermeister Othmar Holzer, der zwischen ÖVP und Grünen vermittelte. Letztere hatten sich im Vorfeld für den Erhalt von 16 Bäumen ausgesprochen. Nun sollen insgesamt elf Bäume in diesem Abschnitt erhalten bleiben: jene sieben Linden ab der Ecke zur Schaumanngasse, drei Bäume bei der Czedikstraße und ein weiterer Baum, der noch vital ist.

SPÖ vermittelte zwischen ÖVP und Grünen

Auf der verbleibenden Länge wird nachgepflanzt. „Uns war es wichtig, dass hier nicht nur aufs Geld geschaut wird, sondern möglichst große Bäume nachgepflanzt werden“, betont Holzer. Diese sollen dank eines Substrats einen guten Lebensraum finden, auf dem sie für viele Generationen erhalten bleiben können.

„Wir nehmen 750.000 Euro für den Umbau in die Hand und ich bin der Meinung, dass diese Straße dann für 50 Jahre halten muss“, ist ÖVP-Stadtchefin Andrea Völkl überzeugt. Umso wichtiger war es ihr, eine gemeinsame Lösung mit den anderen Parteien zu finden. Auch Pfeiler ist froh, dass ein Kompromiss gefunden wurde. „Nun wird es wichtig sein, dass auf die erhaltenswerten Bäume bei der Planung Rücksicht genommen wird“, wünscht er sich Standortverbesserungen für die bestehenden Linden.

Die FPÖ spricht sich klar für den Erhalt der Bäume aus. Für Stadtrat Herbert Pohl sei nun die weitere Ausgestaltung entscheidend: „Es gibt viele Ansprüche an die Belvederegasse und jeder Nutzer verdient Gehör. Hier wäre eine Bürgerbeteiligung ideal. Unser Ziel muss es sein, eine nachhaltige Verkehrslösung zu finden.“