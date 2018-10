Der vergangene Freitag war der Stichtag: Bis dahin konnten Gemeinden um Förderungen für den Ausbau ihrer Radwegenetze ansuchen. Für Grünen-Gemeinderat Dietmar Pfeiler war klar, dass auch Stockerau diese Chance nutzen muss. „Umso mehr freut es mich, dass wir einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss dazu fassen und einen Förderantrag mit Hilfe der Bauamtsmitarbeiter einbringen konnten.“

Der Bahnhof ist einer der wichtigsten Umschlagpunkte für den Radverkehr in der Stadt. Viele steigen hier auf die Bahn um und lassen ihr Rad an den Radstehern zurück. „Diese sind aber nicht mehr zeitgemäß und auch oft überfüllt“, weiß Pfeiler. Daher sieht das eingereichte Konzept 70 neue Abstellplätze vor. „Außerdem soll an einer entsprechenden Beleuchtung und Entwässerung gearbeitet werden“, schildert Pfeiler beim NÖN-Lokalaugenschein die größten Probleme.

Doch auch die Radrouten in der Stadt sind seit Jahren Thema: „Wir haben in den Förderantrag den Ausbau der wichtigsten Verbindungslinien rund um den Bahnhof aufgenommen und uns dabei an das aktuelle Verkehrskonzept gehalten“, so Pfeiler.

Im November soll feststehen, ob der Stadt ihre Vorhaben oder zumindest ein Teil davon gefördert werden. SP-Stadtchef Helmut Laab will den Tag nicht vor dem Abend loben: „Wir haben unseren Antrag eingebracht. Jetzt heißt es abwarten, wie das Land unsere Projekte bewerten wird.“