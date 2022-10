Bildungsmesse „Check4you“: Ein NÖN-Rundgang

Wohin mit 14? Diese Frage stellen sich viele Schüler nach Absolvierung der achten Schulstufe. Die Stockerauer Bildungsmesse „Check4you“ versucht, Orientierung zu bieten: Sie fand in der Vorwoche im Z2000 statt. Insgesamt stellten sich elf Schulen vor, außerdem der Lehrbetrieb Lagerhaus. Die Möglichkeiten zur Bildung sind vielfältig: Die NÖN machte einen Rundgang und kam ins Gespräch mit Pädagogen und Schüler.

Anlagen- und Betriebstechniker Roman Schullner vertrat die Landesberufsschule Stockerau: „Das Schöne an meinem Beruf ist die Diversität der Aufgaben. Immer, wenn man zu einer Maschine kommt, muss man sich neu überlegen, wie man sie reparieren kann.“ Auch Miriam Ströbinger, ebenfalls von der Landesberufsschule, ist von der Abwechslung begeistert: „In kurzer Zeit kann man hier sehr viel lernen. Ich habe mittlerweile schon den Stapler- sowie den Kranschein.“

„Personal in diesem Sektor sehr begehrt“

Auch die Retzer Tourismusschule präsentierte sich. Michael Zachoval erklärte: „Das Besondere an der Tourismusschule sind die guten Jobaussichten. Personal in diesem Sektor ist zur Zeit sehr begehrt. Auch lernen die Schüler bei uns ein gutes Auftreten, das in jedem Job wichtig sein kann.“

Jonas Toifl, Schüler der vierten Klasse der HTL in Hollabrunn, beschreibt: „Es ist viel Arbeit, oft zehn Stunden, aber es zahlt sich aus. Besonders, wenn man den richtigen Fachbereich für sich gefunden hat. Absolventen der HTL in Hollabrunn sind sehr gefragt, und arbeiten später zum Beispiel bei Siemens.“

Die Schüler konnten sich bei der Messe vor ihrem Einstieg in den sekundären Bildungssektor über ihre Möglichkeiten und Interessen klar werden, direkt in Stockerau.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.