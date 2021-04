Die Single, die am 9. April veröffentlicht und von Alexander Kahr produziert wurde, handelt vom Schlussmachen in einer Beziehung. „Cel“ denkt dabei an viele Menschen, die diese Situation kennen oder Angst davor haben. Sein größter Wunsch ist es, dass sein neues Lied im Radio gespielt wird und er damit eine Charts-Platzierung schafft. Seinen Enkel im Radio zu hören, sei auch der größte Wunsch seines Opas, erzählt der Musiker im NÖN-Gespräch.

2007 begann Bedernik mit dem Gitarrenunterricht und entdeckte 2011 auch seine Leidenschaft für den Gesang. Ebenfalls 2011 schaffte er es bei der ORF-Show „Die Große Chance“ ins Halbfinale. Nach vielen Auftritten in Österreich, Deutschland und der Schweiz arbeitete er weiter an seiner Stimme und nahm Gesangsunterricht.

Es war zudem ein langwieriger Prozess, den für ihn und seine Stimme passenden Stil zu finden, es sei „ein Ein-Jahres-Projekt“ gewesen, erzählt der Künstler. „Jetzt habe ich das Genre gefunden, in dem ich mich wohlfühle“, freut sich Bedernik, der die Deutschpop-Richtung eingeschlagen hat. In seinen Texten verarbeitet er Themen, die die breite Masse betreffen und mit denen sich viele Menschen identifizieren können.

„Es ist mir wichtig, dass meine Musik von so vielen Menschen wie möglich gespürt und gefühlt wird.“Marcel Bedernik

Bedernik hofft, bald wieder auf einer Bühne stehen zu können. Durch Corona sei alles schwieriger geworden, seufzt er: „Mir fehlen die Auftritte sehr.“