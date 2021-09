Etwa 90 Stockerauer trafen sich am vergangenen Freitag am Sparkassaplatz, um für rigorosere Maßnahmen für den Klimaschutz zu demonstrieren. Per Radkonvoi zog die Gruppe vom Sparkassaplatz bis zum Wiesener Kreisverkehr und auf der Hauptstraße bis zum Schaumannpark, um am Rathausplatz zu enden.

Die Stockerauer Polizei unterstützt die Demonstranten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Unterstützung gab es auch von Christopher Ohmeyer von der Radlobby, der den Zug mit einem Lastenfahrrad, auf dem eine mobile Musikanlage installiert war, begleitete. So ertönten einige bekannte Hits, die mit Radfahren zu tun haben, wie etwa „Bicycle Race“ von Queen.

Bei der Abschlusskundgebung sagte Organisator Otto Knoll: „Ich rufe nicht zum zivilen Widerstand auf, aber es muss etwas geschehen, damit unsere Kinder noch auf diesem Planeten leben können.“ Manuela Hochfelsner von den Grünen appellierte an die Politik: „Die Autos müssen wieder aus der Innenstadt hinaus.“