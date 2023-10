Der älteste „Werftler“ feiert bald seinen Hunderter

Eine große Feier steht dem ältesten „Werftler“ Ernst Fuchs ins Haus. Denn in wenigen Wochen feiert der rüstige Pensionist in Stockerau seinen 100. Geburtstag. Der NÖN erzählte er von seinem abwechslungsreichen Leben.

Der Vater Steirer, die Mutter Kärntnerin – aufgewachsen ist der am 30. Dezember 1923 geborene Fuchs im Koralmgebiet im Bezirk Deutschlandsberg. Als Ältester von sieben Geschwistern war es für ihn normal, daheim kräftig anzupacken. 1937 verbrachte er zum ersten Mal einen Sommer als Hirte auf der Alm.

Die Familie in den 1930er-Jahren. Ernst Fuchs steht hinten in der Mitte. Foto: privat

Als die Familie nach Reichraming ins Oberösterreichische Ennstal zog, weil der Vater bei einem Gut als Wirtschafter eingestellt wurde, musste Fuchs mitarbeiten. „500 Joch mussten bearbeitet werden. Mit 17 habe ich auf der Alm mit der Sense gemäht“, erinnert er sich. Auch Waldarbeit musste er machen, alles mit der Hand, Strom und Maschinen gab es nicht.

„Da ist ein Zug aus Tirol gekommen, der hat am Weg nach Wien überall die Rekruten eingesammelt“, erzählt Fuchs von der Zeit, als er zur Wehrmacht musste. Nie aus dem unmittelbaren Wohnbereich herausgekommen, landete er plötzlich in Wien. Doch die Reise ging weiter: Ausbildung in Frankreich, dann Marseille, Neapel und nach Tunis. Dort war der Krieg 1943 für Fuchs zu Ende.

Drei Jahre Gefangenschaft in den USA

Mit einem Gefangenenschiff wurde er in die USA gebracht. „Es ging uns gut, wir wurden gut behandelt“, erzählt er. Allerdings musste er die Jahre Holzarbeiten im Wald verrichten, bis er 1946 nach Salzburg kam und freigelassen wurde.

Daheim hatte er eine Arbeit als Knecht bei den Bundesforsten in Aussicht. Davon hatte er genug. So kam er zu einer Tante nach Langenzersdorf. Eine Beschäftigung beim Telegrafenbauamt zerschlug sich, so heuerte Fuchs bei der Werft an.

Nach dem Krieg waren die Auftragsbücher der Werft voll

Damals wurde der Betrieb von den Russen geleitet, Arbeit gab es genug. „Wir haben Lastkähne aus der Donau geholt und wieder gereinigt“, so Fuchs. Viele waren in den Kriegstagen versenkt worden. Gearbeitet hat er als Vorspanner und Ausrichter, hat Schiffsteile zusammengenietet. Es war eine schwere Arbeit, wie er sie auch im Wald gewohnt war. In den Ural und bis nach Südamerika wurden damals Schiffe der Korneuburger Werft geliefert. Bis zur Pension 1973 hat Fuchs in der Werft gearbeitet. Das Ende des Unternehmens kam erst danach. „Ich habe nie verstanden, warum“, wundert er sich.

Wenn man den bald Hundertjährigen nach seinen Hobbys fragt, kommt immer die Natur vor. Lange Zeit hatte er einen Garten in der Nähe der Werft, da traf er sich mit Kollegen. Und auf der Donau war er oft unterwegs, mit der Zille. Denn als Mitglied der Betriebsfeuerwehr musste er das Zillenfahren beherrschen, er nahm auch an Wettbewerben teil.

Unterwegs mit Rollator und Gartenheindl

Bis zum 95. Lebensjahr fuhr Fuchs noch regelmäßig mit dem Fahrrad von Korneuburg zu seiner Tochter Anna nach Stockerau. Mittlerweile lebt er bei ihr und ist stolz, sechs Kinder großgezogen zu haben. Unterwegs ist er noch immer gerne, allerdings mit dem Rollator. Fuchs: „Da gibt es aber eine Besonderheit: Ich habe immer ein kleines Heindl dabei, um Löwenzahn zu entfernen.“ Fuchs gilt als stets fröhlicher und bescheidener Mensch. Das zeigt sich auch bei der Frage nach seinen Wünschen: „Ich bin hier im Paradies, werde gepflegt, ich habe alles.“