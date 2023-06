Die etwas anderen Geschichten nun als Buch

In der Buchhandlung Kirchner-Krämer fand vergangenen Samstag eine Buchpräsentation von Stockerauer Autoren statt. Nach den erfolgreichen Lesungen der „etwas anderen Weihnachts- und Ostergeschichten“ mit Texten von Christiane Hangel, Ernst Rehberger, Valerie Berger und Matthias Kubat entschloss man sich, die Gedichte, Geschichten und inneren Monologe auch in Buchform herauszubringen.

Neben den auf wahren Begebenheiten beruhenden Texten zu den Themen Armut und Gewalt gestalteten Schüler des Gymnasiums Stockerau und der Kreativ-Mittelschule Stockerau Bilder, die sich auch in dem vorgestellten Buch wiederfinden.

Dank zahlreicher Sponsoren und Unterstützer kann der gesamte Verkaufserlös je zur Hälfte an den Soroptimistclub Stockerau, der sich gegen Gewalt an Frauen starkmacht, und an den Lionsclub Kreuzenstein, der sich für den Kampf gegen Armut einsetzt, ergehen.

