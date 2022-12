Die Teufel waren unterwegs

Werbung

Nach sechs Jahren Pause fand heute Sonntag (4. Dezember) wieder ein Perchtenlauf in Stockerau statt. Über den Sparkassaplatz dröhnte Musik von Rammstein, während die als Perchten Maskierten über den Platz liefen und das Publikum erschreckten.

Im Vorfeld wurden Sicherheitsregeln erklärt: Es solle weder an den Masken gezogen, noch sollten die Perchten attackiert werden. Bei der Busstation wurde eine Zone eingerichtet, in der Zuschauer von den Teufeln nicht behelligt wurden, an anderen Stellen konnte es zu Berührungen zwischen Gästen und Schaustellern kommen.

Allerdings beschränkten sich die Perchten darauf, das Publikum zu erschrecken, es kam zu keinen Handgreiflichkeiten. Polizei, Feuerwehr und Security waren im Einsatz, um einen sicheren Ablauf des Events zu gewährleisten. Als die Teufel wieder auf dem Rückweg waren, wagten sich einige Besucher zu ihnen, um Selfies mit ihnen aufzunehmen.

