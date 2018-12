Ein unbekannter Täter stahl am 30. Oktober, einer Frau in einem Geschäft in Stockerau die Geldbörse samt Bankomatkarte. Mit dieser behob er am selben Tag, gegen 13.20 Uhr, bei einem Bankomaten in Stockerau einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Stockerau unter der Telefonnummer 059133-3249 erbeten.