Direktor Géza-Michael Vörösmarty nahm mit einem Konzert Abschied

„Verabschiedung in den (Un-)Ruhestand“ lautete das Motto des diesjährigen Lehrerkonzerts der Musikschule Stockerau. Und es war ein ganz besonderes Event, war es doch der letzte Auftritt von Géza-Michael Vörösmarty als deren Direktor. In seiner kurzen Begrüßung lobte Vörösmarty die gute Teamarbeit innerhalb des Kollegiums, aber auch die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Stockerau.

Mit zwölf Kollegen, Schülern und seinem jüngsten Sohn Gabriel-Géza hatte der scheidende Direktor ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das die Vielfältigkeit seines Könnens unter Beweis stellte.

So spielte er nicht nur auf verschiedenen Trompeten und am Klavier, sondern überzeugte auch mit seinem Gesangstalent. Zwischen den einzelnen Stücken gab er Anekdoten aus seinem musikalischen Weg preis. „Ich kann die Musikschule mit gutem Gewissen in neue Hände geben“, zog er zufrieden Bilanz.

Völkl: Vörösmarty hat „in seiner Zeit viel Neues geschaffen“

Seine Vielseitigkeit zeigte sich auch in der Auswahl der Stücke. Von Operette über Jazz bis zum Wienerlied waren die unterschiedlichsten Stilrichtungen vertreten. Unter den mitwirkenden Musikern war auch Hans-Peter Manser, der bei der letzten Gemeinderatssitzung zum Nachfolger von Vörösmarty als Musikschuldirektor gewählt wurde.

Nach dem Konzert betonte Bürgermeisterin Andrea Völkl in ihrer Dankesrede, dass „Vörösmarty in seiner Zeit viel Neues geschaffen hat“. In Anerkennung seiner Verdienste um die Musikschule hat der Gemeinderat beschlossen, ihm das Goldene Kulturehrenzeichen der Stadt zu verleihen.

Unter den anwesenden Gästen waren neben vielen Weggefährten, Kollegen und der Familie auch Vizebürgermeister Heinz Scheele, die frühere Vizebürgermeisterin Christa Niederhammer und der evangelische Pfarrer Christian Brost, der seine Kirche immer wieder gerne der Musikschule für Konzerte zur Verfügung stellt.

„Sag beim Abschied leise Servus“ war das letzte Lied des Programms, aber man wird Vörösmarty sicherlich auch in Zukunft bei musikalischen Veranstaltungen in Stockerau antreffen können.