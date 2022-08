"Dolce Vita"-Heimspiel bei Musik an einem Sommerabend

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

"Musik an einem Sommerabend" ging zum vorletzten Mal am vorigen Freitag (12. August) über die Bühne: Dolce Vita mit „Best of Italo-Hits“ stand auf dem Programm. Der Abend hatte es in sich, denn über 750 Besucher pilgerten zum Sparkassaplatz - das freute Veranstalter Ernst Weidenauer sehr.

Mark Hofbauer von Dolce Vita war begeistert von dem "fantastischen Heimspiel", das eine Rekord-Besucherzahl in diesem Jahr brachte. Die Besucher tanzten und schunkelten bei bestem Sommerabend-Wetter.

