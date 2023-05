Ehrenring-Verleihung: „Wichtig ist, dass man menschlich bleibt“

Helmut Laab und Susanne Hermanek wurden in den Kreis der Ehrenringträger aufgenommen. Der ehemalige Bürgermeister und die frühere Vizebürgermeisterin, beide der SPÖ zugehörig, leiteten bis zu ihrem gemeinsamen Rücktritt 2018 die Geschicke der Stadtgemeinde Stockerau. Die Feier, zu der Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) geladen hatte, fand in kleinem Rahmen im Lenausaal statt.

2006 übernahm Helmut Laab das Amt des Bürgermeisters „und er hat diese Aufgabe immer als Ehre betrachtet“, erklärte Völkl in ihren Grußworten. Die kommunale Ebene sei zwar durch nichts von der großen Politik zu unterscheiden, ist aber „die direkteste Form der Politik“, was die Sorgen und Anliegen betrifft.

„Diesem Aspekt der Aufgabe ist er sehr gerecht geworden“, ergänzte die amtierende Bürgermeisterin. Sie beschreibt ihn als freundlich, umgänglich, anständig und respektvoll. „Wir waren in politischer Hinsicht in vielfacher Weise verschiedener Ansicht, aber bei all dem Wirbel und Trubel ist es wichtig, dass man menschlich bleibt“, erklärte Völkl.

Hermanek rückte ebenso 2006 auf, war seitdem Vizebürgermeisterin und zuständig für das Finanzressort. „Das politische Metier ist kein einfaches für Frauen“, betonte Völkl. „Der Mann beutelt sich einmal ab und geht weiter. Das ist bei Frauen nicht so.“ Hermanek hat „das Herz am richtigen Fleck gehabt“.

Ihre Aufgabe im Finanzausschuss war auch keine leichte: „Das Geld ist immer knapp, die Ausgaben zu hoch, die Einnahmen zu gering.“ Hermanek habe mit Eigenschaften gepunktet, „die rar sind: Loyalität, Treue, Anständigkeit“. Ist die Debatte hitzig geworden, dann habe die frühere Vizebürgermeisterin „immer versucht, aufs Thema zurückzuführen“.

Dieses Vertrauen wurde über zehn Jahre lang nicht gebrochen Hermann Haller, früherer ÖVP-Landtagsabgeordneter

Hermann Haller, der bis 2018 Landtagsabgeordneter der ÖVP war, hielt die Laudatio: Laab hat ihn darum gebeten. „Politik muss grantig sein, das brauchen wir, aber die Tische müssen rund sein: Man muss zusammenfinden“, schickte er voraus. Laab und Hermanek seien „verlässliche Verbündete“ gewesen.

Er selbst habe sich beim Land NÖ dafür eingesetzt, dass die Bedarfszuweisungen für die größte Stadt des Weinviertels stimmen. Gegenseitiges Vertrauen habe geherrscht „und dieses Vertrauen wurde über zehn Jahre lang nicht gebrochen.“

Die Finanzsituation sei in Laabs und Hermaneks Zeit angespannt gewesen, in die Amtsperiode fällt unter anderem die Übernahme des Krankenhaus durch das Land, die Gründung der KiG (Kommunale Immobilien Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft), Wohnbau-Tätigkeiten, die Errichtung von Kreisverkehren, Kindergärten oder der „Park&Ride“-Anlage.

Ich habe keine einzige Sekunde bereut, dass ich jeden Tag in das Rathaus gehen durfte Helmut Laab, von 2006 bis 2018 Bürgermeister in Stockerau

Laab war wesentlich daran beteiligt, dass sich Gemeinden innerhalb einer Region (Leader, „10vorWien“ und Klimamodell) zusammenrücken. Das hält er bis heute für sehr wertvoll: „Die Kontakte mit anderen Gemeinden waren lose bis gar nicht vorhanden. Wir haben uns kennengelernt und uns zusammengerauft“, schilderte er in seiner Dankesrede. „Man sieht, alle haben innerhalb der Region gewonnen.“

Die Arbeit als Bürgermeister ist mit einer absoluten Mehrheit anfangs einfacher gewesen: „Das hat sich dann geändert und ist aufwendiger geworden, weil man die Unterstützung brauchte. Das ist ganz gut gelungen“, erinnert er sich. Es habe die ein oder andere Situation gegeben, die weh getan haben, „aber ich habe keine einzige Sekunde bereut, dass ich jeden Tag in das Rathaus gehen durfte“. Parteipolitisch sei die Unterstützung immer vorhanden gewesen, „und wenn nicht gleich, dann hat man es sich gemeinsam erobert“, beschreibt Laab.

Ich habe viel gelernt, vor allem, dass viele Politiker auch Menschen sind Susanne Hermanek, von 2006 bis 2018 Vizebürgermeisterin in Stockerau

Hermanek bedankte sich (wie auch Laab) bei ihrer Familie und ihren Wegbegleitern - und gerade an dieser Stelle traten ihr die Tränen in die Augen: „Ich habe in diesen 28 Jahren gute Freunde gewonnen, denen möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Sie wissen, wen ich meine.“ Sie wünsche dem neuen Gemeinderat viel Schaffenskraft.

Sie selbst habe die politische Zeit „genossen, auch wenn es oft schwierig war.“ Die Frage sei dann aufgetaucht: „Warum tue ich mir das an? Aber man steht am nächsten Tag auf und überlegt sich, ob's ein Hintertürl gibt - und oft hat das so geklappt.“ Die Zusammenarbeit im Gemeinderat sei „meistens sehr gut“ gewesen. „Ich habe viel gelernt, vor allem, dass viele Politiker auch Menschen sind, die das dann und wann gezeigt haben. Denn es gibt auch andere Politiker - leider.“

Ein Streicherinnen-Quartett mit Gisela Kulmer, Annette Maurer, Plamena Ivanova und Sophie Bánfalvi umrahmte gekonnt die Verleihungsfeier mit „La rejouissance“ von Händel bis zu „Csardas“ von Monti. Der Dreikönigshof sorgte fürs Buffet. Zu den Ehrengästen zählten unter anderen Pfarrer Andreas Kaiser, Landtagsabgeordneter Christian Gepp, Vizebürgermeister Heinz Scheele sowie Donauphilharmonie-Leiter Rudolf Streicher, ebenfalls Ehrenringträger der Stadtgemeinde Stockerau.

Kleiner Rückblick

Die SPÖ Stockerau hat 2006 Helmut Laab zum Nachfolger gewählt, nachdem der langjährige Bürgermeister Leopold Richentzky zurückgetreten ist. Zweiter Kandidat fürs Amt war Othmar Holzer. Laab zog sich 2018 mit weiteren Stadtfunktionären (darunter Hermanek) zurück, interne Querelen gingen dem voraus. Holzer war dann Kurzzeit-Bürgermeister, ab 2019 übernahm die ÖVP die Stadtführung in einer Allianz mit SPÖ und FPÖ.

