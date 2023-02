Einbruchsserie: Diebe ließen Koffer einfach stehen

Ein 65-jähriger Stockerauer war in der Vorwoche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Einbruch betroffen: Er hatte versehentlich eine Kellertür „nicht gut zugesperrt“, erzählt er der NÖN-Redaktion.

Seine Überwachungsvorrichtung zeigte ihm aber, dass ein Paar das teure Rennrad, die hochwertige Skiwäsche, alten Schmuck und mehr in zwei seiner Koffer gepackt hat. Er bemisst den Schaden auf 8.000 Euro.

Kurios ist: „Sie sind schon mit einem gestohlenen Koffer bei uns eingebrochen. Unsere beiden Koffer, die sie befüllt haben, haben sie mitgenommen. Aber den mitgebrachten Koffer haben sie stehen gelassen“, schildert er. Und: Acht Kilogramm Kaffee wurden mitgenommen: „Das Katzenfutter haben s’ dagelassen.“

Er will nun eine Warnung aussprechen: Die Stockerauer sollen ihre Eingänge sorgfältig zusperren und ihre Augen offenhalten. Das Paar habe die Örtlichkeit im Vorfeld auch ausgekundschaftet, ergänzt der 65-Jährige.

Er war nicht der einzige Betroffene in seiner Gegend, einen sprunghaften Anstieg an Einbrüchen in Stockerau verzeichnet die Polizeiinspektion dennoch nicht. Mehrere Kellereinbrüche seien zuletzt getätigt worden, die Polizei hat bereits Tatverdächtige festgenommen. „Jetzt wird ermittelt, in welchen Tatzusammenhängen sie noch stehen“, erzählt ein Beamter. Sie dürften aber nicht für den Tresoraufbruch in einem der Stockerauer Kindergärten verantwortlich sein.

