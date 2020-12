Für gewöhnlich sind die Engel, die nicht nur an sich ein schöner Anblick sind, sondern auch Kunstwerke hinter ihren Türchen verbergen, ein Adventkalender mitten in der Stadt. Heuer bietet sich Spaziergängern erstmals die Gelegenheit, alle 24 Engel an einem Standort zu erleben.

Der Entwurf der Engel stammt von der Südtiroler Künstlerin und Kunsttherapeutin Erika Mair, die im ersten Lockdown auch die Bilder hinter den Türchen geschaffen hat, welche aus dem Alltag eines Engels erzählen. Die Familie Jesenko hat die Engel vor Jahren gebaut, und bis heute haben die Stockerauer ihre Freude an ihnen.