Die Tiere hatten bei Korneuburg Ost die Fahrbahn gequert. Mittlerweile sehr erfahren in dieser Causa, versuchten die Beamten alles, mussten aber leider feststellen, dass die Entenmutter und ihre Kinder bereits überfahren und tot waren.

Nur ein einziges Küken drückte sich verängstigt und völlig durchnässt vom starken Regen und den vorbeirasenden Autos an die Mittelbetonleitschiene. Dieses wurde geborgen, getrocknet, gewärmt und an den Tierschutzverein "Animal Help Austria" in Bruderndorf zur Aufzucht übergeben.