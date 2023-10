Ernst-Körner-Platz: Jetzt werden doch Parkflächen geschaffen

Vier neue Parkplätze werden am Ernst-Körner-Platz geschaffen. Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen) kritisierte das im Gemeinderat scharf: Im von ihm geführten Parkanlagen-Ausschuss kam man zum Entschluss, das Parken auf der Westseite des Körner-Platzes im Sinne eines Grünlandes und Parkes nicht zuzulassen. „Aber es kommt anders, als man im Ausschuss beschließt.“

Die Verwaltung der Stadtgemeinde habe mehrere Maßnahmen gesetzt, um ein Befahren zu verhindern - zuerst mit Baumstämmen, später setzte man auf Steine. „Es wird von einem akuten Stellplatzmangel gesprochen. Ich komme dort täglich mehrmals vorbei, aber ich kann das weder nachts noch tagsüber beobachten“, führte Pfeiler aus. „Ab und zu zwickt sich jemand hinein, aber wenn wir jedes Mal anfangen umzuwidmen, wenn sich jemand hineinzwickt, ist es problematisch.“ Ihm fehlen Daten, Zahlen und Fakten, es gebe keine Stellplatzerhebung. Das vorliegende Gutachten sei schwach.

Niemand antwortete im Gemeinderat auf die Kritik, die NÖN fragte bei SPÖ-Stadtrat Markus Rosenberger nach. Die Umwidmung wurde in seinem Ausschuss für Stadtentwicklung behandelt. „Es war der Wunsch, dass es eine saubere Lösung gibt“, erklärt er. „Es war immer wieder Thema, weil Anrainer dort geparkt haben.“ Die Parkfläche werde von dem dahinterliegenden Grünland abgetrennt - es sei immer wieder dazu gekommen, dass Fahrzeuge auch dort abgestellt wurden. Es gehe auch um die Altersstruktur der dort Wohnenden, die nicht so weit gehen sollen. „Der Wunsch ist an die Bürgermeisterin herangetragen und im Ausschuss positiv beurteilt worden.“

Die Grünen stimmten mit der FPÖ gegen den Antrag, die vier Parkflächen werden auf Basis der ÖVP-SPÖ-Mehrheit geschaffen.