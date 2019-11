Lange Zeit war es nach seinem Rücktritt im Vorjahr ruhig um seine Person, nun tritt der frühere SPÖ-Stadtchef Helmut Laab wieder in die Öffentlichkeit: Er ist Teil des Personenkomittees, das sich gegen die geplante Entfernung der Au-Eschen entlang der Hauptwege einsetzt. Die NÖN sprach mit ihm über sein Engagement für die Au, seine Erfahrungen zu dem Thema als Bürgermeister und warum er die Herangehensweise der ÖVP nicht versteht.

NÖN: Warum ist Ihnen das Thema Au so wichtig, dass Sie dafür wieder in die Öffentlichkeit treten?

Helmut Laab: Wir haben vor unserer Haustür ein Naturjuwel. Man muss zeigen, dass man Sorge darum hat. Den Stockerauern ist die Au wichtig, auch ich bin gerne dort unterwegs. Und ich will, dass auch noch die Kinder meiner Enkelkinder die Au erleben können.

Hat Ihnen denn die Haftung für die Au als Stadtchef jemals schlaflose Nächte bereitet?

Laab: Nein. Erstens muss einem als Bürgermeister ohnehin klar sein, dass man keine Sicherheit hat und immer mit einem Fuß im Kriminal steht. Zweitens ist durch unser Vorgehen, dass der Bauhof nur erkrankte Eschen entfernt, noch nie jemand zu Schaden gekommen. Meiner Ansicht nach wäre es der richtige Weg, den Menschen ihre Eigenverantwortung bewusster zu machen, man kann eben nicht alles rechtlich absichern.

Warum haben Sie sich in Ihrer Amtszeit dafür eingesetzt, nur kranke Eschen zu entnehmen?

Laab: Unser Bauhofleiter Franz Els lebt für seine Aufgabe und hat das entsprechende Wissen, ich habe immer auf seine Einschätzung vertraut. Außerdem geht man auch in anderen Bundesländern – wie der steirische Landeshauptmann – den Weg, nur erkrankte Eschen zu entfernen, damit sich Resistenzen entwickeln können. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich die geplanten Maßnahmen mit dem Naturschutzstatus vertragen. In meiner Amtszeit waren schon kleine Maßnahmen wie die Aufschüttung eines kleinen Erdhügels für den Betty-Bernstein-Weg ein Problem.

Ist die ÖVP in Ihrer Amtszeit jemals mit der Sorge an Sie herangetreten, dass hier ein zu hohes Risiko eingegangen wird?

Laab: Der bisherige Weg wurde nie bekämpft. Dann und wann gab es vielleicht Argumente, dass man bei der Entfernung der Eschen schneller handeln müsse, aber dafür hätte es mehr Personal gebraucht und die ÖVP hat die hohen Personalkosten immer kritisiert. Umso mehr war ich davon überrascht, dass die Au nun zu so einem großen Thema wurde.

Nach all Ihren Erfahrungen: Wie würden Sie weiter vorgehen?

Laab: Es gibt viele Kilometer in der Au, die die Besucher nutzen können, daher muss nicht jeder kleine Verbindungsweg sofort freigegeben werden. Anstatt das Geld in eine Firma zu investieren, die die Eschen entfernt, könnte man es in den Bauhof stecken. Es gäbe auch die Möglichkeit, saisonal mehr Mitarbeiter anzustellen.

Haben Sie Angst um die Au?

Laab: Ich kann die Überlegungen der ÖVP nicht verstehen: Welche Ziele werden hier verfolgt? Vielleicht Ziele, die man jetzt noch nicht kennt? Das bisherige Modell hat ja funktioniert; es ist von keiner Behörde angezweifelt worden, und finanziell wie politisch kann man mit diesem Thema nur verlieren. Meine Horrorvorstellung wäre, dass beim Kreisverkehr Mitte irgendwann ein Zaun verläuft und die Stockerauer nicht mehr in die Au kommen.